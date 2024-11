Hipódromo de Rosario: un caballo se quebró las patas delanteras y fue sacrificado en plena carrera

" Cuando un animal de gran porte tiene una fractura expuesta no tiene ninguna otra solución, hay que sacrificarlo ", afirma Oscar Barattucci, entrenador e hijo del jockey Ángel Barattucci, en diálogo con La Capital.

caballo.mp4

"Es un animal muy grande. Ya trasladarlo a un quirófano es difícil. Y después hay que tenerlo colgado para que haga reposo. No tiene remedio, hay que sacrificarlo. Lo duermen, es eutanásico, y descansa en paz", señaló el entrenador.

"Como no se podía parar, lo tapamos con un biombo, lo dormimos y finalmente se lo retiró con una carreta especial que hay. No fueron mas que cinco o seis minutos", relató Barattucci.

Según explicó el entrenador, cuando "el hueso rompe el cuero y sale afuera" esa herida no puede curarse. "El caballo no puede no puede estar colgado en reposo cinco o seis meses. Si se lo enyesa le puede agarrar una gangrena o una infección. Se va a morir igual, pero sufriendo", argumentó.

Por otro lado, Barattucci sostuvo que por año se pueden producir "una o como mucho dos" fracturas expuestas en las carreras que organiza el Hipódromo de Rosario, y las razones están vinculadas a la propia disciplina: en plena competencia el animal puede pisar mal y lesionarse gravemente.

El entrenador rosarino aclaró que en caso de que el caballo sufra una fractura simple no se lo sacrifica: se procede a enyesar la herida y esperar su recuperación.