Furor por los bajitos: decenas de perros salchicha se juntaron en el Rosedal

El domingo 10 de agosto tuvo lugar el segundo “Salchirejunte” rosarino, un evento para celebrar a los perros más simpáticos y concientizar sobre la adopción

Morena Pardo

Por Morena Pardo

11 de agosto 2025 · 13:11hs
Perros salchicha de todo tipo se reunieron el domingo en el Rosedal del Parque Independencia

Perros salchicha de todo tipo se reunieron el domingo en el Rosedal del Parque Independencia

Salchichas negros, marrones, arlequines. Salchichas cruza con otros perros. Salchichas con poncho y boina, salchichas con camisetas de fútbol, salchichas con todo tipo de indumentaria. Salchichas en silla de ruedas. Salchichas cachorros y salchichas de la tercera edad. Salchichas tímidos y salchichas sociables, tranquilos y ladradores. Más de cien perros salchicha pasaron por el segundo “Salchirejunte”, que tuvo lugar el domingo por la tarde en el Parque Independencia.

Desde las dos de la tarde, en las inmediaciones del Rosedal empezaron a multiplicarse los salchichas junto a sus humanos. Quienes sabían del particular evento compartían miradas cómplices al cruzarse con otros patas cortas. Quienes desconocían la juntada y se habían acercado al parque a disfrutar un día de sol se sorprendían ante la cantidad de perritos petisos que aparecían desde todos los rincones. “¿Es el día del salchicha hoy?”, comentaban algunos entre risas.

Sin dudas, esta raza es una de las que ganó mayor popularidad en los últimos años. Aún sin un evento especial, de un tiempo a esta parte es común cruzarse con varios en cualquier espacio verde de la ciudad. Su forma única, su personalidad graciosa y su elegancia torpe hacen que siempre evoquen sonrisas a su paso. Por eso mismo, el “Salchirejunte” fue un verdadero motor de alegría. Pero también de concientización.

>> Leer más: Rescatan 3 perros salchicha y 11 gatos siameses de un criadero ilegal en zona noroeste

Celebración y concientización

“Yo soy muy amante de los animales y Cartucho es el primer perro de raza que tengo. Cuando desarmaron un criadero, lo elegí y hace cuatro años que lo tengo”, contó Valentina Galetto, organizadora del evento.

La contracara de la simpática presencia masiva de salchichas en la calle es el negocio de criaderos, en muchos casos ilegales, donde los animales sufren maltrato o viven en condiciones muy poco dignas en manos de quienes lucran con la popularidad de una raza. De esta manera, también empezaron a aparecer cada vez más salchis rescatados, como Cartucho.

“Cuando lo tuve a él me di cuenta de la cantidad de perros salchicha que había en la ciudad. Indagando en páginas y en redes vi que se hacía un ‘salchirejunte’ en Buenos Aires y que a la gente le encantaba. Me pareció una buena oportunidad para hacer una juntada de perros de raza que, si bien no me va tanto en sí, podía servir para ayudar a protectoras”, sumó Valen.

Así fue que hizo un flyer, lo subió a un grupo de Facebook y al poco tiempo comenzó a armarse la comunidad. Hoy comparten un WhatsApp con más de 300 participantes y una página de Instagram con más de 600 seguidores. A principios de mayo, se hizo una primera edición de la juntada con muy buena convocatoria, premios, sorteos y feria de emprendedores de productos para animales. A través de los sorteos, recauda fondos para transferir a protectoras de la ciudad.

image - 2025-08-11T132426.397

>> Leer más: El bloco del Carnaval de Río de Janeiro donde las estrellas son los perros

El domingo, la segunda reunión tuvo aún más éxito. “Nunca pensé que iba a tener tanta respuesta. Me cruzaba con gente con salchichas por la calle, me ponía a charlar y resultaba que ya estaban en el ‘Salchirejunte’”, afirmó la organizadora.

Perros y más perros

El sector del parque propuesto para el evento se distinguía desde lejos por la cantidad de perritos por metro cuadrado. A ras del suelo, algunos salchis correteaban con sus pares. En las horas del rejunte, nacieron amistades y amores perrunos. Algunos fueron con sus hermanos mestizos o de otras razas. Otros fueron lookeados especialmente, como los dos salchi gauchos con boinas y poncho que se robaron todos los halagos.

Otros menos sociales descansaban alzados en brazos de sus dueños. Otros esperaban ansiosos que sus humanos les compraran algo en la feria, como los charkis o las galletitas para perros que fueron furor. Algunos se fueron a sus casas con ropa nueva. Todos, incluso los que eran cruza con otro tipo de perro, mostraron las características propias de la raza.

image - 2025-08-11T132723.904

>> Leer más: Los cinco trucos para eliminar el olor a perro en la casa

La raza, técnicamente llamada dachshund o teckel, es originaria de Alemania. Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética conocida como bassetismo, que hace que las patas sean notablemente cortas en relación al cuerpo, un rasgo que comparten justamente con los basset, apodados “batata”.

Según cuenta la historia, el torso largo y petizo hizo que los salchichas fueran ideales para cazar bichos de madriguera. Eso explica el instinto que muchos salchis tienen por cavar efusivamente. De hecho, en el alemán original, su nombre se traduce a “perro topo”.

Los salchichas tienen otras características menos glamorosas. Son friolentos (suelen tener porciones de su cuerpo con poco pelaje), son bastante ladradores y son propensos a tener problemas graves de columna (se recomienda que no suban ni bajen escaleras, ni que salten a camas o sillones). ”Hay que cuidarlos mucho, y por eso mucha gente los compra y después los abandona”, afirmó Valentina. “Por eso a mí me interesa concientizar y dar un mensaje de que no hace falta que un perro sea de raza para darles todo el amor y cuidado que se merecen”, cerró.

La próxima edición tendrá lugar en septiembre, con la llegada de la primavera. Para ese evento, la organizadoras se propone armar un desfile temático y profundizar la articulación con proyectoras.

Familiares y amigos de María Fernanda González despidieron a la mujer asesinada en Empalme Graneros

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Carla, hija de una víctima de fentanilo contaminado en Rosario, lucha por sumar más familias al pedido de justicia

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

El paro de los docentes universitarios se extenderá hasta el viernes en reclamo de aumento salarial.

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

La tercera edición de Rosario Outlet reunió a más de 40 marcas rosarinas en el predio de la ex Rural

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El príncipe Harry y Meghan producirán nuevos programas para Netflix

El príncipe Harry y Meghan producirán nuevos programas para Netflix

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Justicia juzgará a Brisa Leguizamón y Esteban Rocha como miembros de la banda de Tata Medina. Tras el casamiento hubo un triple crimen
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima
Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

Un ex-Newells empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Un ex-Newell's empieza a sonar como candidato a dirigir a un grande de Brasil de muy floja campaña

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre las chances de volver

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Fentanilo contaminado en Rosario: Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad

Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado
Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos
Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers