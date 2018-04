La iniciativa arquitectónica ronda una inversión de 1.200.000.000 millones de pesos y ya comienza a generar encendidas polémicas en los principales actores políticos de la ciudad. Una parte se embandera en facilitar las inversiones que tienden a inyectarle "nuevas atracciones y nuevos usos urbanos" a una zona que después de las 20 queda desértica. Otro arco remarca que este tipo de edificaciones tan importantes conspira contra "cuestiones ambientales" y afecta una red de infraestructura "ya colapsada".

Si bien el convenio entre el privado y la Municipalidad todavía no llegó a tratarse dentro de la comisión de Planeamiento, este debate promete conformarse en uno de los temas más importantes del año dentro del Palacio Vasallo.

El grupo inversor hace tiempo que viene impulsando esta intervención urbana, e ingresó la nota al Ejecutivo local el 7 de junio del año pasado, para que le otorguen los indicadores necesarios. Y luego de un trabajo y ajustes en conjunto, el expediente accedió al Concejo en los primeros días de diciembre.

En el proyecto, la planta baja prioriza el uso de carácter público, con paseos peatonales que permitirán atravesar toda la manzana y ofrecer una nueva perspectiva del Palacio Minetti. Habría locales comerciales, oficinas, bares, teatros, salones de usos múltiples y sedes institucionales. El edificio tendrá tres niveles de cocheras, que servirían para compensar la pérdida del Parking Mall en esa zona céntrica.

La torre de Corrientes estaría destinada a oficinas, mientras que las torres de Paraguay y Rioja se utilizarían como viviendas. Prometen terrazas verdes y uso de energías renovables.

Los ediles todavía están analizando las compensaciones urbanísticas que se deberían requerir por este permiso de mayor edificabilidad. Sería un monto millonario, pero los concejales quieren tener certezas del destino de esos fondos.

Vale destacar que este lote representa un área de reserva sin indicadores, de enorme valor, y para cualquier desarrollo urbano necesita del tratamiento y la aprobación del Concejo.

"Estoy al tanto del proyecto, pero no puedo opinar formalmente todavía porque no llegó a estar en consideración en la comisión de Planeamiento", señaló Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), presidenta de esa comisión. "Antes de tomar una postura, debo reunir todos los aspectos técnicos y políticos", remarcó Gigliani, quien aclaró que "técnicamente, esto es un área de reserva, es decir que no hay norma. Por eso, el Concejo debe hacer un estudio particularizado del sector, y si se aprueba tiene que otorgar indicadores también particulares".

A su turno, el concejal Horacio Ghirardi (Frente Progresista) apuntó que "es un convenio urbanístico que fue trabajado durante varios meses entre el promotor y el Ejecutivo, desde ese lugar merecerá un análisis riguroso e integral del Concejo cuando se trate". Y resaltó: "Yo soy partidario de tener un centro más activo, con usos mixtos, donde no todo se reduzca a lo comercial, y que se garantice vivienda. Y este proyecto lo incluye. Creo que esto ayudaría a reactivar la zona céntrica, sobre todo después de las 20".

En el mismo sentido se expresó Pablo Javkin. "Si cumple con la intervención del Concejo, nosotros vemos positivamente que existan proyectos de viviendas permanentes en las áreas del centro. Lograría una reactivación urbana de la zona que sería muy positiva", destacó.

En tanto, el concejal Agapito Blanco (Cambiemos) sostuvo que "no hay dudas de que el tamaño del lote habilita al dueño a promover un convenio urbanístico para proyectos especiales, y esto está por fuera de la normativa. Al ser área de reserva, está vaciado de código, y lo obliga a pasar por la Municipalidad y el Concejo".

Sobre su visión, apuntó: "Creo que es un proyecto bueno por su resolución arquitectónica y porque esa zona, de noche y los fines de semana, queda prácticamente muerta. Este proyecto incluye viviendas permanentes, y eso le dará otro movimiento al barrio en horarios no comerciales".

Por su parte, Juan Monteverde (Ciudad Futura) criticó fuertemente la iniciativa. "Estamos muy preocupados por el impacto urbano y ambiental que puede tener un proyecto de estas dimensiones, que pretende ser levantado en ese lugar del centro, que ya tiene problemas serios, sobre todo en infraestructura", sostuvo el edil.

"Son 40 mil metros cuadrados y por lo menos triplica cualquier proyecto que se haya tratado en la zona. Es mucho cemento y generará un colapso en la zona circundante. Es insustentable", subrayó el concejal Monteverde.