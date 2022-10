Ferreteros advierten que faltan clavos y alambres en todo el país

Falta clavos en las ferreterías. Referentes del sector aseguran que el producto ya no es tan económico como hace unos años.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el referente de los ferreteros admitió que “escasean clavos y alambres”, aunque aclaró que la situación no es de extrema gravedad. “No llegamos a la gravedad de hace un año y medio atrás, cuando no había ni un clavo ni medio kilo de alambre para vender. Pero vemos, día a día, que la situación se está complicando porque hay cupos para comprar, es decir los distribuidores reciben muy poca mercadería. Entonces entregan un cajón por mes y eso, a veces, no alcanza. Sobre todo en ferreterías que están en alguna zona con construcciones, eso es muy poco”.