Feria del Libro Rosario 2023: la programación completa, día por día

A través de una programación diversa, el evento buscará poner el foco sobre el vínculo de la literatura con cuestiones claves de la vida democrática y el presente. El acto de apertura tendrá lugar el miércoles 2 de agosto y contará con la presencia de la escritora Selva Almada, además autoridades municipales y de la Fundación El Libro, organizadores del evento.





Múltiples personalidades de la cultura y la literatura rosarina estarán presentes, a las que sumará la presencia de invitados como destacados como Gabriela Cabezón Cámara, Alejandra Kamiya, Tute, Dolores Reyes, Osvaldo Baigorria, Margarita García Robayo, Dani Umpi, Claudia Masin, Pipo Lernoud, Alfredo Rosso, Alexandra Kohan, Juan José Becerra, Juan Pablo Meneses, Gael Policano Rossi (Astromostra), Javier Núñez, Leonardo Oyola, Iosi Havilio, y Julián López, entre muchos otros.





Como cada año, habrá una serie de homenajes a figuras notables. Esta vez, habrá una mesa dedicada a Quino, con la presencia de Tute, Flor Balestra y Eduardo Risso (fundador de Crack Bang Boom), otra centrada en la figura de la cantante y poeta Rosario Bléfari, integrada Daiana Henderson, Claudia del Río, Vir Negri y Diego Trerotola, y una más en torno a Elsa Bornemann, a diez años de su muerte, donde estarán María Fernanda Maqueira, Beatriz Actis, Silvia Schujer y Yanina Zonni. También habrá actividades en torno a Luis Chitarroni, Tomás Eloy Martínez y los 100 años de la Escuela de Frankfurt.





Finalmente,Hay propuestas pensadas especialmente para infancias, adolescencias, escritores principantes o en desarrollo de proyectos, e incluso para abuelos y nietos. Si bien son gratuitos, hay que anotarse previamente. Ya está abierta la inscripción de forma online.

15h - El Agite: Taller literario para principiantes con Beatriz Vignoli y Lila Gianelloni. Inscripción previa. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

16h - Presentación de "Soñar sin límites". FONBEC. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

16h - "Ronda de Cuentos y Cantos". Presentación y lectura de cuentos cortos con intervenciones musicales, de la mano de la Biblioteca Popular Carlos Guido y Spano (de la localidad de Alvarez). PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h - Acto de apertura oficial. Palabras a cargo de Selva Almada. Explanada del CCRF

Jueves 3 de agosto

17h - "Libros Musicales", Juan Cruz Revello - Diego Giordano - Lucía Rodríguez. Coordina: Carolina Taffoni. PB, Beatriz Vallejos.

18h - Presentación “Volver a pensarnos: Salud mental, política y pospandemia”, de Santiago Levín. Conversan Nicolás Vallejo y el autor. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - "Clarice Lispector: la escritora inclasificable" - taller de lectura circular. Organiza: Read Cycle - espacio de lectura de mujeres judías. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Reinventar el yo: entre la crónica y la ficción - Rosario Spina y Claudia Chamudis conversan con Julieta Viu. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Presentación: "Acquamerón y otros relatos curiosos", libro de cuentos de Susana Rinesi; ilustraciones de Silvina Maroni. Editorial Listocalisto. PB, Sala Beatriz Vallejos.

19h - "Nunca más y después. Memorias abiertas a 40 años de la recuperación democrática”- Emilio Crenzel, Matías Maximo y Marianela Scocco. Coordina: Sonia Tessa. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Presentación de “Machito”, de Gael Policano Rossi (Astromostra). Presenta: Morena Pardo. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Presentación de “La Palabra Colectiva”. Plan Ciudadano de Lecturas. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Presentación de Omar Serra “Generación Descartable”. Plan Ciudadano de Lecturas. PB, Sala Beatriz Vallejos

20h - Charla “El ultraje de los dioses: la búsqueda de la belleza en el libro póstumo de Vicente Zito Lema”. Natalia Bericat y María Caila. Revista Sudestada. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.





Viernes 4 de agosto

16h - Los secretos a la hora de escribir ficción. Luisa María Ahumada, Nancy Bonillo, Ana Coarasa, Andrea Lago, Mayra Potenza. El Emporio ediciones. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

16.30h - Mesa “A 100 años de la Escuela de Frankfurt”. Víctor Lenarduzzi, Héctor Piccoli, Fernanda Alle, Esteba Juárez, Gabriela Samela y Carina Mengo. Coordina Sebastián Stra (coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos y pensamiento, CelCHE, Municipalidad de Rosario). Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Biblioteca Presente: Luz Ferradas. Reparación identitaria (Memoria) - Marcia Echeñique. Actriz y periodista. Es sobreviviente de la última dictadura (género y disidencias). Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - Fernanda Gómez presenta “Mariposa Blanca” de Editorial Pupek, libro de rimas para primeras infancias. Librería El cuco no existe. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - Presentación "Una Historia Perdida", novela de Juan Pablo Meneses. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Mesa de Narradores. Hablarán sobre sus más recientes libros: “El uso de la razón”, de María Beatriz y Jouve e “Historias inauditas”, de Jorge Pablo Yakoncick. CG Editorial. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Gabriela Larralde y Lucía Marroquín presentan “Pandilla”. Luego, dictado del “Taller sobre perros y pandillas”. PB, Sala Beatriz Vallejos-

18h - Presentación "Un bosque infinitesimal", de Julián López. Coordina: Pau Turina. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Presentación de la traducción de Arturo Futtero de los "Cuatro Cuartetos", de T. S. Eliot (EMR), por Érica Brasca. Conferencia de Jorge Fondebrider: "Eliot en castellano: una historia despareja y dilatada". Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Presentación “Después de la Siesta”, cuentos de María Fernanda Trebol. Editorial La Gran Nilson. Presenta: Marcelo Scalona. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Presentación “Berretín”, revista del Tríptico de la Infancia. Chiqui González junto a Directoras del Tríptico de la Infancia. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - "Tu casa es el único lugar del universo dónde las cosas son cómo vos decidís que sean". Un recorrido por la trayectoria de la creadora de Casa Chaucha. Reflexiones sobre cómo habitamos los espacios y la posibilidad que tenemos de "conquistar" nuestras casas como vehículo para lo que queremos que suceda en nuestras vidas. Con María Tórtora (Autora de Casa Chaucha y Conquista tu casa). Coordina Irina Garbatzky. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Letra Musical. Lectura de Poesía performática: Alejandra Benz, Agustín Gonzalez, Marina Alonso. Cierre musical a cargo de Ayelén Beker. Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Presentación “Cotidiano” 2da Edición, de Mariana Travacio. Coordina Sonia Tessa. Editorial Baltasara. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19:30h - La necesidad de narrar. Flavia Ciarlariello, Magui Moresco y Manuel Gaitán. Organiza Editorial Carpe Literario. PB, Sala Beatriz Vallejos.

20h - Gael Policano Rossi presenta “Yo soy esta tormenta”, en la piel de Astromostra. Presenta: Maia Morosano. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

20h - Tute presenta “Mabel y Rubén”. Aud. Angélica Gorodischer

20h - Lecturas de BARE, Biblioteca de Autores Rosarinos Emergentes. Plan Ciudadano de Lectura. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

20h - Presentación de "La aventura negativa", de Carlos Surghi. Editorial Nube Negra. Conversa con el autor: Rafael Arce. Librería El Juguete Rabioso. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.





Sábado 5 de agosto

10h - Taller "El idioma de los pájaros", libros álbum que abordan el vínculo entre abuelxs y nietxs. Coordinan: Belén Campero y Paula Turina. Inscripción previa. PB, Sala Beatriz Vallejos.

10h - Taller “Literatura Crónica: un taller de autoficción, crónica vivencial, periodismo portátil”. Coordina Juan Pablo Meneses. Inscripción previa. Aud. Angélica Gorodischer.

10h - Taller de Escritura Creativa para Adolescentes: Estímulo a la Imaginación y a la Expresión Literaria. Coordina Cecilia Muñoz. Inscripción previa. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

11h - Taller sobre escritura de perros y pandillas. A cargo de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín, autora e ilustradora del libro “Pandilla”. Inscripción previa. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

15h - Presentación de "Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos" y "La vida es un juego ¡Posta!" de Martín Crespi e ilustrado por Diana Chereau. Pachamamita libros. PB, Sala Beatriz Vallejos.

15h - Naturaleza y afectos en la narrativa contemporánea. Un diálogo con Gabriela Cabezón Cámara. Coordina: Jorgelina Hiba y Cristian Molina. Aud. Angélica Gorodischer.

15h - Taller sobre escritura de perros y pandillas. A cargo de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín, autora e ilustradora del libro “Pandilla”. Inscripción previa. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

15h - Palabras que sanan: Daniela Kaplan, Mariana Santini, Laura Sánchez Ravetta y Luis Alberto Luján. El Emporio Ediciones. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

16h - Agustín Alzarí presenta “Nadia”. Listo Calisto Editorial. PB, Sala Beatriz Vallejos.

16h - Literatura Romántica. Agustina Cámara, Camilla Mora, Marisa Potes. Espacio Hugo Diz.

16h - Homenaje a Elsa Bornemann a diez años de su muerte. Una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más influyente. María Fernanda Maqueira (Directora editorial de Loqueleo), Beatriz Actis, y Silvia Schujer. Modera Yanina Zonni. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

16h - Charla-presentación del libro “Infancias y literatura desde una perspectiva de género en la educación infantil” con la participación de Liliana Simari, Melisa Maina, Karina Suarez y Adriana Bonza. Editorial Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Coloquios del CAP. Librería “El Juguete Rabioso". Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

17h - “Libros, literatura, enseñanza; otra vez”, charla a cargo de Gustavo Bombini. Coordina Paola Piacenza. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Mesa Quino. Tute, Flor Balestra y Eduardo Risso. Aud. Angélica Gorodischer.

18h - Presentación del libro "Tus amigos quieren que vuelvas" de Sergio Gaiteri. Modera: Pablo Colacrai. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Una literatura que te va a cambiar la vida, desde el siglo XXII en adelante. Flavia Garione, Juan Laxagueborde y Fernanda Mugica conversan sobre la literatura argentina de los últimos años y sus vínculos con las nuevas tecnologías, la escritura en comunidad, el arte contemporáneo, la música y lo político. Charla abierta en torno al libro “2022. Veinte apuntes para una literatura argentina del siglo XXII”. Editorial Municipal de Rosario. Coordinan: Nieves Battistoni y Bernardo Orge. PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h - Presentación de "Reverie", de Beatriz Vignoli. Editorial Iván Rosado. Coordinan: Rosario Spina y Daniel García. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Mesa Literatura juvenil y el mundo digital. Victoria Bayona, Cristian Acevedo, Santiago Speranza, Anna K. Franco. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Presentación “La mujer maravilla y yo”, de Claudia Masin. Presenta: Paula Jiménez España. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Presentación de “El Chino de Tablada”, novela de Marcelo Scalona, junto a Dana Babic y Luisina Bourband. Editorial Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Dani Umpi: presentación de "Canciones" y show en vivo. Editorial Ivan Rosado. Aud. Angélica Gorodischer.

20h - Presentación de "Aquí mismo, grageas de historia argentina en historietas" tomo 5. José Hugo Goicoechea. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.





Domingo 6 de agosto

16h - “Al Este y al Oeste”, Homenaje a Maria Elena Walsh. El Cuarteto Áureo (Director Paolo Ferrara), la Orquesta de niñ@s y jóvenes AMR (Directora Marita Durá), Taller de Canto AMR (Coordinadora Noelia García), junto a Myriam Cubelos, Vanesa Baccelliere, Ainara San Juan, Gisela Stival y Luciano Jazmin, presentan un recorrido por las canciones emblemáticas de la obra de María Elena Walsh. Explanada del CCRF.

16h - Presentación del libro "MotoClub Rosario, Historia de una pasión", de Sergio Canclini. En el marco del 110 aniversario del MotoClub Rosario. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

16h - Cómo nacen los escenarios y los personajes en la ficción: Analía Bonifay, Alejandra Melone, Fernanda Salguero, Mirta Fachini. El Emporio Ediciones. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

16h - "Maradona me debe un yogur y otros cuentos del Abasto", libro de Ariel Pennisi. Editorial Azul Francia. Presenta Pablo Bigliardi. PB, Sala Beatriz Vallejos.

16h - Fugar con juego. Experiencias sobre maternidad y creación. Participan Lucía Brienza (maternidad y salud mental), Rosario Spina (Maternidark) y María José Di Pascuale (maternidad y literatura). Coordina Luisina Bourband. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación de cuentos “Volver al dolor”, de Ignacio Llanes. Editorial Baltasara. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Sole Rebelles, narradora y autora del juego "Llegué bien". Librería El cuco no existe. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - Lectura de poesía a cargo de Marcela Armengod, Adrián Bosch y Eugenia Raffo. CR Ediciones. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación "Fruta de verano", de Luz Vítolo (Ed. Tusquets - Segundo puesto del concurso de Libro de Cuentos de Fundación el Libro.). Conversación entre Romina Tamburello y la autora. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

17h - Diversidad en la literatura juvenil. Mariana Furiasse, Camila Golub, María Belen Hernandez, Ayelen Vegagil Esposito. Aud. Angélica Gorodischer.

18h - Presentación de “Yolanda YOYO” de Federico Tinivella. PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h - Aniversario Editorial Ciudad Gótica. Sergio Gioacchini, Cristina Martín, Sergio Luis Fuster, Federico Ferrogiaro. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - “Refugio relámpago: encuentro alrededor de Rosario Bléfari”. La obra de la cantante, compositora, escritora, actriz y artista sigue vibrando e interpelando a muchas personas que comparten su vitalidad amplificada para entender la cultura. Alrededor de ella nos encontramos para que ese lugar que creó siga expandiéndose a través de las experiencias colectivas. Participan Daiana Henderson, Claudia del Río y Vir Negri. Coordina: Diego Trerotola. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Encuentro de Bookfluencers: Florencia Barbero, Lucía Colella, Malena Hehn, Matias Gomez. Aud. Angélica Gorodischer.

18h - Presentación de "Sueños como cuchillos", de Gabriela Mayer. Editorial Milena Caserola. Presentan: Lila Gianelloni y María Fernanda Trébol. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Presentación del libro "Instantes" de Cintia Sartorio. Presenta: Marcelo Scalona (CR Ediciones). Primer piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Presentación de Crack Bang Boom - 12° Convención Internacional de Historietas: Eduardo Risso, Cristian Rossi, German Peralta, Eduardo Santillan y Guillermo Callichio. Aud. Angélica Gorodisher

19h - Charla "Desorientación en el siglo XXI: ¿Qué dicen los analizantes?" con Ángel Fernandez. Librería El Juguete Rabioso. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19:30h - Mesa “Avatares de la literatura de Rosario durante estas cuatro décadas de democracia”, Roberto Retamoso, Marcelo Britos, Andrea Ocampo y Pablo Colacrai (Diplomatura en Literatura de Rosario). Primer piso, Sala Beatriz Guido.

20h - Presentación de libro: El arte de la guerra y el fútbol. Gustavo Dellepiane junto a ex jugadores de NOB y RC. Ed. Sultana del Lago (Venezuela). Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

Lunes 7 de agosto

16h - El cine, pantalla de dictaduras y democracias. Marcos Zangrandi, Florencia Halfon. Coordina Pablo Makovsky. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

16h - La crisis de la Edad Moderna en la obra de Julio César Forcat. Basada en el budismo tibetano y en Rene Guenon. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

16h - Presentación Revista Renacer y obras de Mario Categneto. Primer piso, Sala Riestra.

17h - Políticas de la moda. Política y politicidad: la vestimenta y su rol en la configuración de la imagen. María Eugenia Maurello, María Celia Vázquez y María Laura Carrascal. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Cartografías de la maternidad. Violeta Gorodischer y Paula Puebla dialogan con Rosario Spina. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - La naturaleza en la literatura. Una manera de detenerse. Lila Gianelloni, Belén Campero y Nacho Estepario. Modera: Rosana Guardalá. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - ¿Qué es el amor? Hablemos sin saber. Alexandra Kohan y Juan José Becerra. Coordina: Julia Musitano. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Libro Orígenes de Central Julio Franco. Librería Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Presentación de “Julián” (novela juvenil) y de “La literatura en la escuela: de primaria a secundaria” (educación), de Beatriz Actis. Con la participación de Laura Basso, Gabriela Orbe y Sebastián Rípari. Editorial Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.





Martes 8 de agosto

16h - De lo privado a lo público. La biblioteca de Mario Levrero en la Biblioteca de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes. Luciana Martínez, Javier Gasparri y Pablo Silva Olazábal. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

16h - Presentación de “El miedo vino después”, de Federico Ferroggiaro. Presenta Rubén Chababo. UNR Editora. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

17h - ¿Qué leen quienes escriben? ¿Cómo se lee para escribir? Alisa Lein (Ros.), Pablo Colacrai (Ros.), Francisco Bitar (Sta. Fe) y Julia Coria (Bs. As.). Coordina: Pau Turina. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Homenaje a Luis Chitarroni. Sandra Contreras, Carlos Rios, Carlos Bernateck. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación del libro "La última y gran Misión del Reino Vegetal", de Stella Maris Bosich. Mito Editorial. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Presentación-conversatorio sobre el libro de María José Borsani "Accesibilidad educativa en la escuela secundaria". Editorial Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Presentación de "La rotonda" de Ciro Korol y de “Lu Ciana Plaga Xombi Sodomita”, de Cristian Molina. Acompañan Lucía De Leone y Santiago Beretta. Editorial Brumana. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Presentación de “El encanto del Tanino”. La Forestal, la violencia empresarial y las luchas sociales en la Argentina antes del peronismo de Alejandro Jasinski. Conversan con el autor Silvia Simonassi (Docente e investigadora) y Carlos Zamboni (Abogado laboralista. Asesor de las federaciones Aceitera y Ceramista y de UOM Villa Constitución). Coordina: Paulo Menotti. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Charla “Crianza y salud mental ¿Qué podemos hacer por la salud (mental) de nuestr@s hij@s?”, de Lucas Raspall. Librería Homo Sapiens. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Presentación de "Kobieta help", libro de poesía de Jorge Bonomini. Unbudha Ediciones. Presenta Emanuel Marty. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Presentación de la novela "Fragmentos de una humanidad que ya no somos". Escrita en coautoría por Emanuel Marty (San Jorge) y Pablo Serr (Rosario). Unbudha ediciones. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Mesa de lectura Colección "Ciudad y orilla", Editorial Homo Sapiens. Marcelo Scalona, Luisina Bourband, Marcelo Britos y Lucrecia Mirad. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Mesa Revistas coolturales: El expreso imaginario, Rolling Stone, La Mano, Radar, desde las experiencias de Pipo Lernoud, Alfredo Rosso y Martín Pérez. Coordina Federico Fritschi. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Mesa Literatura y memoria: las voces de hijos e hijas con Julia Coria, Sabrina Gullino y Félix Bruzzone. Modera Candela Ramírez. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Las mejores plumas santafesinas en acción: Silvina Potenza, Mónica Letto, Claudia Cosenzo, Florencia González. El Emporio Ediciones. PB, Sala Beatriz Vallejos.

20h - Vueltas y revueltas de Sara Gallardo. Lucia De Leone y Melina Torres conversan sobre la escritora más controversial de la literatura argentina contemporánea. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.





Miércoles 9 de agosto

15h - Taller de escritura de cuentos para alumnos y alumnas de escuela primaria. Dictado por Héctor "Pepo" Foulques. Editorial Homo Sapiens. Aud. Angélica Gorodischer.

16h - "Ronda de Cuentos y Cantos" Presentación y lectura de cuentos cortos con intervenciones musicales, de la mano de la Biblioteca Popular Carlos Guido y Spano (de la localidad de Alvarez). PB, Sala Beatriz Vallejos.

16h - Presentación del libro Papiyon Nwa (Mariposa negra) a cargo de Robenson Glésile. Acompaña Rubén Chababo. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación de “La abeja Carola” de Ignacio Quiroga. Una historia que nos invita a explorar nuevas posibilidades y a descubrir nuestras pasiones. Lectura a cargo de Mónica Colmer. Abrecuentos. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - Biografías corales y trabajo de archivo para narrar el arte argentino de la post-dictadura. Irina Garbatzky y Hernán dialogan con Julia Musitano a partir de materiales audiovisuales que recuperan las figuras de Fernando Noy, Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Vicente Luy. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Presentación de “Once Segundos”, de Carlos Aletto. Libro relacionado con el gol de Maradona a los ingleses. Presenta: Javier Núñez. Aud. Angélica Gorodischer.

17h - Valor Rosario. Mesa de escritores rosarinos: Patricio Raffo, María Paula Alzugaray, Florencia Lo Celso, Marcelo Cutró y Tona Taletti. Coordina Miguel Culaciati. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Biblioteca Presente. Evelyn Arach, periodista (Crónicas Urbanas) y Eugenia Craviotto Carafa, Cantante de Mamita Peyote (Música). Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h - Lectura de Fernanda Jurado, Santiago H. Aparicio, Martina Sierra, Florencia Giusti, Andres Boffelli, Sergio Chaparro y Manuel Bozzo; ganadores y finalistas del Concurso Municipal de Poesía “FELIPE ALDANA” 2023, Editorial Municipal de Rosario. Presentan: Ariadna Palos y Paula Elwart. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Pero así es el rock. Lectura de poemas de Pipo Lernoud, Hernan, Mercedes Gómez de la Cruz y Vicente Luy -archivo personal-. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Presentación “Volúmenes reunidos bajo la luz”, de Mariana Bolzán (Paraná). Coordina Cristian Molina. Editorial Baltasara. Tercer piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Presentación de "El Círculo Naranja" de Verónica Laurino. Mburucuyá Ediciones. PB, Sala Beatriz Vallejos.

19h - Presentación de “Ningún árbol sobre la tierra”, de Laura Rossi. Coordina Bárbara Verino. Editorial Brumana. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Fito Páez. Una vida de ficción. Una historia del rock nacional. Alfredo Rosso y Horacio Vargas dialogan con Juan Carrión. Aud. Angélica Gorodischer.

19:30h - Presentación del libro “100 preguntas sobre la educación superior argentina. Debates / Estadísticas / Historia / Presente / Futuro”. Participan María de los Angeles Sacnun (Ex Senadora nacional / candidata a diputada nacional por UP), Alejandro Vila (Decano de la Facultad de Humanidades y Arte, UNR), Romina Pérez (Secretaria Académica, UNR), Joaquín Olivera (Ex presidente de la FUR) y Mariano Echenique (autor del libro). Editorial Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19:30h - La poesía en democracia. Luciano Pamucio, David Chulque y Rodolfo Abalos. Organiza Editorial Carpe Literario. PB, Sala Beatriz Vallejos.

20h - Presentación de “Taxidermia”, de Carolina Musa. Coordina Lila Gianelloni. Editorial Baltasara. Tercer piso, Espacio Hugo Diz.

Jueves 10 de agosto

17h - Narrativas cuirizadas. Facundo Soto y Mariano López Seoane dialogan con Javier Gasparri. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación de "Bastian. El ciervo unicornio", por Leonel Videtta. Coordinan Lucas Raspall y Alejandra Mattheus, en el marco de Rosario, ciudad distinguida en buenas prácticas LGBT+. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Presentación de la novela juvenil “La Polaquita”, de Patricia Suárez. Editorial Homo Sapiens. Aud. Angélica Gorodischer.

18h - Presentación del libro "Invisibles nunca más. Notas en el mar de los procesos colectivos 2004-2021", de Sonia Tessa. Acompañan a la autora Almudena Munera, Dahiana Belfiori y Laura Rossi. Editorial Brumana. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - El lado B de la moda. Conversan @vivalamodablog (Carmen Asenjo), @lacurvadelamoda (Lucía Levy) y @revistapola (Paula Guardia Bourdin). Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Charla/taller “Postales de un mapa imposible. Narrar la ciudad, inventar la ciudad” de Javier Núñez y Jorgelina Giménez (primera jornada). PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h - Las redes sociales acercando lecturas. Ceci Bona (Porqueleerok), Soledad Massin y Rocío Baró (Club de lectura Rosario 3). Coordina Pau Turina. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19h - Les Novísimes. Lectura de poesía joven y federal. Matías Vásquez (Venado Tuerto, Santa Fe), Camila Corradi (Río Cuarto, Córdoba), Valentín Prioretti (La Plata, Buenos Aires) y Felipe Hourcade (Concordia, Entre Ríos). Nacidos entre 1998 y 2004. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Periodismo y escritura: La entrevista como género literario. Verónica Boix (Clarín), Agustina Larrea (El diario AR), Andrea Calamari (Podcast El oficio de leer - editora de la Revista Jot Down). Coordina Cecilia Reviglio. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Presentación de “Teoría de la niebla”, de Alicia Salinas. Presenta Sonia Scarabelli. Editorial Baltasara. Tercer piso, Espacio Hugo Diz.

19:30h - Presentación de la Colección de Revistas Barquitos Pintados. Experiencia Rosario. Revista de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria de la Facultad de Psicología, UNR. Silvia Grande (Directora), Claudio Cúneo (Editor). Conversan sobre el n° 6 Historia y Trauma: Ana Arzoumanian (Vice-Presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores y Escritoras de Argentina, Buenos Aires), Iván Fina (Comisión Directiva Abuelas de Plaza de Mayo, Rosario), Victoria Quintero (Autora, Rosario). Libreria El Juguete Rabioso. PB, Sala Beatriz Vallejos.

20h - "Un mundo propio presenta Narradorxs". Invitados Leonardo Oyola y Luciano Redigonda. Coordina Federico Aicardi. Primer Piso Sala, Beatriz Guido.



Viernes 11 de agosto

16h - Presentación de "Miguela", de Patricia Suárez. Editorial Listo Calisto. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

16h - Carolina Maria de Jesus y la traducción de Cuartos de desechos. Diario de una favelada. Ecos de su gira por Rosario en 1961. Lucía Tennina, Marcelle Leal, Marina Maggi. Coordina Fernanda Alle. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

16h - Presentación del libro de Agustina Lynch "La vaca no se calla", un cuento para ayudar a grandes y chicos a enfrentar el bullying escolar. Editorial El Ateneo. Librería Abrecuentos. PB, Sala Beatriz Vallejos.

16h - Presentación de "El señor Waldemar", de Horacio Cavallo e ilustrado por María José de Tellería. Editorial Libros Silvestres. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

17h - Biblioteca Presente. Suicho, rapero Qom (interculturalidad) - Yisnerys Aquinet Mustelier, Bailarina Cubana (Migraciones). Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - Cómo narrar el fútbol: experiencias mundialistas con Alejandro Wall y Ayelén Pujol. Modera Bianca Ossola. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

17h - Fricciones Mostras. Ficciones enfocadas / desenfocadas. Diálogo y lectura de materiales LGTTBIQ+ contemporáneos. Mariano López Seoane, Morena García, Gaita Nihil, Femimutancia y Gabi Borelli. Coordina Juan Fernando García. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Presentación de "No arredran: Antología de citas impropias" de Alan Courtis y Pablo Katchadjian, por Ediciones Neutrinos. Coordina Cristhian Monti. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Letra Musical - Lectura de poesía: Gabby de Cicco, Luxa, Ale Mendez, Julia Enríquez. Cierre musical a cargo de Yoyando con Olivero con Atilio Basaldella, Pablo De Seta y Omar Serra. Organiza Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Colección Estación Cine de CG Editorial: Conversación entre Sergio Luis Fuster ("Charly Garcia y el cine. El cimiento creativo del artista"), Alejandro Pidello ("Poesía y cine. La dinámica cinematográfica de la poesía") y Gustavo Galuppo ("Después de Godard: la legitimidad de lo incierto"). Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

18h - Charla/taller “Postales de un mapa imposible. Narrar la ciudad, inventar la ciudad”. Javier Núñez y Jorgelina Giménez (segunda jornada). PB, Sala Beatriz Vallejos.

18:30h - Presentación de "La paciencia del agua sobre cada piedra", de Alejandra Kamiya. Coordina Julieta Yelín. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - Presentación del libro "Según" de Osvaldo Baigorria. Editorial Caja Negra. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19h - Presentación de la Revista Entropía. Participan Ebel Barat, Martín Francés, Mercedes Andrada, Verónica Baronio, Graciela Roselli, Ileana Caprile, Alejandro Álvarez Gardiol, Rubén Leva, Carla Caterina, Nancy Botta, Analía Rodriguez, Matías Torno. Editorial Homo Sapiens. Primer piso, Sala Jorge Riestra.

19h - Presentación de "El desierto invisible", de Miguel Gaya. Premio Clarín Novela, 2022. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

19:30h - Presentación de "Nuestra hermana de afuera" de Mariano Quirós. Conversan con el autor Ernesto Gallo y Beatriz Vignoli. Librería El Juguete Rabioso. Aud. Angélica Gorodischer.

20h - Presentación del libro "Malvinas. Sobrevivir y honrar la vida", de Miguel Savage. Editorial El Ateneo. Librería Homo Sapiens. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

20h - “Dos de copas”. Ciclo literario itinerante de Rosario, producido y gestionado desde Editorial Patas de Cabra y Patas de Cabra Escuela de Oficios Literarios. Contará con la presencia de escritores y escritoras rosarinas y de la región. Primer piso, Sala Beatriz Guido.

20h - Presentación del libro “Las Juanas” de Agustina Toia. Plan ciudadano de Lecturas. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

Sábado 12 de agosto

10h - Iosi Havilio: El desierto y su semilla. Ver, escribir, leer, escuchar. Taller de exploración para escrituras en marcha y escrituras por venir. Inscripción previa. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

11h - Paola y Lucia Nardin presentan "Waka. Entre travesuras y límites". Una tierna historia para comprender junto a niños y niñas la importancia y el cuidado que hay detrás de los "límites". Editorial Psileemos Cuentos. Presenta Librería Abrecuentos. PB, Sala beatriz Vallejos.

11:30h - Presentación del libro “Niña Luna” por Marcelo Quispe y Lorena Mendez. Mburucuya ediciones. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

15h - Presentación del libro “Los eufemismos” de Ana Negri. Presenta Fernanda González Cortiñas. Primer Piso, Sala Beatriz Vallejos.

16h - Charla generacional entre Bettina Calvi y Sara Keller. Lectura de extractos de sus novelas. CR Ediciones. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

16h - Cuchara clown presenta el último libro de Margarita Mainé: "Días de abuela", de Editorial Hola Chicos. Librería El cuco no existe. PB, Sala Beatriz Vallejos.

16:30h - “El Tercer Paraíso”, Cristian Alarcón. Aud. Angélica Gorodischer.

17h - Los gatos de la luna, de Cecilia Moscovich, ilustrados por Lorena Mendez. Libros Silvestres. PB, Sala Beatriz Vallejos.

17h - En la zona. La narrativa de Cristian Molina, Juan Vitulli, Analía Giordanino y Derian Passaglia. Coordina Julieta Yelin. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

17h - Presentación del libro "Esta no soy yo. Biografía de Aurora Venturini" de Liliana Viola. Presenta: Julia Musitano. Primer Piso, Sala Jorge Riestra.

17h - Presentación de "Regla de Tres", de Beta Suárez. VR Editoras. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Resonancias de una poesía afectiva (lectura de poesía y performance). Nadia Prado, Sonia Scarabelli, Juan F. García y Andi Nachon. Coordina Wachi Molina. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

18h - Literatura y paternidad. Nicolás Hochman, Pablo Colacrai y Santiago Craig. Modera Pau Turina. PB, Sala Beatriz Vallejos.

18h Presentación de “Las abuelas vietnamitas”, de Mónica Discépola. Presentan Marcelo Scalona y Chiqui González. Editorial Listocalisto. Primer Piso - Sala Beatriz

18h - Presentación de “La Encomienda”, de Margarita García Robayo. Modera Virginia Giacosa. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.

18h - Presentación "De dónde vienen - las frases y palabras populares que más usamos", de Charlie López. Aud. Angélica Gorodischer.

19h - ¿Adónde van esos locos? Lectura de fragmentos de "Buuuh!", nueva novela de Iosi Havilio. Editorial Entropía. Lectura realizada por el autor. Primer Piso, Sala Beatriz Guido.

19:30h Presentación de "Miseria", de Dolores Reyes. Coordina Carolina Rolle. Aud. Angélica Gorodischer

19.30h - Presentación de "Biodescodificacion", de Nadia Giraudo. Editorial Kier. Librería Homo Sapiens. Tercer Piso, Espacio Hugo Diz.