Entidades rosarinas van al Congreso a fogonear la ley de alcohol cero

Este miércoles se trataría en el Senado. De los tres senadores santafesinos, solo Lewandowsky dijo que adhiere. Losada y Scarpin, aún no definen

A soplar la pipeta. En Rosario el alcohol cero se aplica desde hace años. En la provincia aún no.

De no mediar sorpresas de último momento, esta semana el Senado de la Nación tiene en su temario el proyecto de alcohol cero al volante. Una iniciativa fogoneada por las organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito y de entidades que promueven la conciencia vial. Al Congreso nacional acudirán 32 representantes de estas organizaciones para seguir las alternativas. De los tres senadores por Santa Fe consultados por La Capital, el justicialista Marcelo Lewandowsky fue quien firmó el despacho de comisión mientras que los opositores Carolina Losada y Dionisio Scarpin se mantuvieron en reserva y solo mencionaron que el tema tuvo poco debate en el parlamento.

La discusión involucra no solo a legisladores nacionales sino que el Ejecutivo nacional viene bregando por la aprobación de este proyecto. “Seguir demorando el tratamiento de parte de senadores de Juntos por el Cambio en ley de alcohol cero es inexplicable e incomprensible. Es darle la espalda a un tema con enormes consensos y que fue votado por gran mayoría en Diputados y que tiene que ver con salvar vidas todos los días en un esfuerzo de la sociedad y que tenemos que hacer como Estado”, señaló a La Capital el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

ppipe.jpg

Pero no hay peor astilla que la del mismo palo. Otras referencias radicales en alianza con Juntos por el Cambio reintrodujeron el pedido de alcohol cero. Hasta ayer, y por fuera del nuevo listado acordado el 5 de abril pasado, donde el proyecto se había excluido, surgió el dato que se incluiría en Labor Parlamentaria para que junte las firmas y descienda al recinto.

La referente de la organización Compromiso Vial, Mariana Sena, volvió a la carga con la necesidad de su aprobación en el Senado y su reglamentación con fuerza de ley nacional. “Alcohol cero al volante es un reclamo de víctimas y familiares de víctimas viales, estrechamente ligado con un principio moral que debería regular todos nuestros actos y decisiones: cuidar la vida y la salud de la población por sobre cualquier otro interés. Prevenir, respetar, ser responsable, la empatía y solidaridad son solo algunas actitudes que convergen en este precepto, el cual se resume en disociar el acto de conducir un vehículo con el acto de consumir alcohol. Durante décadas hemos escuchado cómo los detractores han instalado a través de la prensa o de “investigaciones” de centros de estudios o fundaciones de dudosa procedencia, y en voz de representantes de cámaras empresariales que es inaplicable”, destacó Sena para agregar: “Entre los argumentos más recurrentes se escucha que en el primer mundo no se aplica, que el cero no existe y hay falsos positivos, que el enjuague bucal o una ensalada puede dar positivo de alcoholemia o que una ley seca va a impactar negativamente en empresas y al turismo; o el argumento más esgrimido por lobbistas es que se debe defender la territorialidad de la vitivinicultura y el valor cultural que tiene el vino en la mesa de los argentinos”.

Para que haya sesión es necesario que 37 senadores y senadoras están sentados en sus bancas para debatir en el recinto y la misma cantidad para el momento de la votación.

Luego empezaría el “poroteo” hasta confirmar que hay mayoría simple de los presentes.

Con el proyecto debatido en Diputados, en teoría el Senado debe definir si lo vota o no. Por ello, se estima que cada referente en la Cámara alta daría su voto nominal. Las organizaciones en defensa de la problemática vial estarán presentes horas antes en el Congreso con el fin de ir hilvanando los consensos con los bloques políticos y así llegar al quórum necesario.

alcoh.jpg

Mañana, desde el mediodía, será un día clave, ya que está previsto que se realice la reunión de Labor Parlamentaria y el tema se aborde allí. Por lo pronto, el senador por Santa Fe Lewandowsky adelantó su posición con un ejemplo. “Firmé el dictamen que salió de la comisión”, le dijo a este diario que lo consultó sobre la adhesión de la provincia a la futura norma. “Cada provincia deberá ver lo que defina su propia Legislatura. Al votar a favor, desearía que Santa Fe se sume en las rutas nacionales”, adelantó el senador oficialista.

En los casos de Scarpin (dijo que era un tema complejo que no tuvo debate) y Losada no hubo pronunciamiento ante las consultas de La Capital ayer. Un dato: entre los senadores firmantes del temario para este jueves, que excluye alcohol cero, figura Losada.

“Alcohol cero es producto de un trabajo iniciado con familiares de víctimas en accidentes de tránsito y se fundamenta en estudios técnicos, estadísticos sobre el efecto negativo que el alcohol produce en la conducción de vehículos. Y fundamentalmente va dirigido a prevenir lo que significa la siniestralidad en las rutas argentinas y que tiene ya muchísimos antecedentes en ciudades y provincias del país; y que debe ser reconocido por el Congreso de la Nación, cosa que esperamos sea lo antes posible”, destacó el ministro Giuliano.

Comunicado

A través de un comunicado emitido la semana pasada, y luego del fracaso parlamentario, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, cargó con dureza contra legisladores de Juntos por el Cambio y sus aliados al responsabilizarlos de trabar el avance del proyecto.

“Muchos senadores les dicen a los familiares que van a votar a favor de esta ley y luego rompen su promesa”, señaló por sus redes sociales.

El funcionario hizo referencia al pedido del macrismo de sesionar este jueves con un temario donde no estaba incluido alcohol cero. El pedido lo firma el presidente del bloque, el mendocino Alfredo Cornejo, y otros 6 senadores. “Queda claro que el escándalo y retirada de la semana pasada no fue por las instituciones, como dijeron, sino porque el Frente de Todos lo había sumado al orden del día y no se lo bancaron”, consideró Martínez Carignano para agregar con dureza: “Muchos senadores les dicen a los familiares que van a votar a favor de esta ley, pero a la hora de la verdad obedecen las órdenes de Alfredo Cornejo. Escuchen a las mayorías. Voten a favor de la vida”, sentenció.