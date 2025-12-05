Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Yoga Total es la marca registrada creada por Mirta de Fussi, una metodología que reúne lo mejor del yoga tradicional con una miradamoderna y accesible. Esta propuesta integra ejercicios clásicos de distintas corrientes, como Hatha, Ashtanga y otras prácticas derespiración y relajación, logrando una combinación armónica que favorece la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio emocional.La particularidad de Yoga Total radica en la incorporación de elementos complementarios que Mirta suma a sus clases paraampliar los beneficios del entrenamiento. Bloques, bandas elásticas y mancuernas se utilizan de manera precisa para aportarvariedad, mejorar la alineación y aumentar progresivamente la exigencia según el nivel de cada alumno.Con su estilo cercano y una sólida formación, Mirta conduce personalmente cada sesión, generando un espacio motivador ydinámico que permite a los alumnos avanzar con seguridad y disfrutar de una experiencia completa de cuerpo y mente.