La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

Con un almuerzo, la institución Valor Rosario, que trabaja desde 2019 para poner en valor la esencia y cultura rosarinas a través de diversos proyectosy actividades, despidió el año.Organizaron y coordinaron Bernardo Conde de Narvaiz Elia, Miguel Culaciati y Sol Fernández. Amigos y referentes del arte rosarino dijeron presente.