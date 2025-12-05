La Capital | Es Social | El Cairo

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

5 de diciembre 2025 · 00:00hs
Miguel Culaciati

Miguel Culaciati, Sol Fernández, Bernardo Conde de Narvaiz Elia y susana Rozas

Con un almuerzo, la institución Valor Rosario, que trabaja desde 2019 para poner en valor la esencia y cultura rosarinas a través de diversos proyectosy actividades, despidió el año.Organizaron y coordinaron Bernardo Conde de Narvaiz Elia, Miguel Culaciati y Sol Fernández. Amigos y referentes del arte rosarino dijeron presente.

bernardo-valorrosario (2)
Nora Nicotera, Florencia lo Censo, Aníbal Bonina y Marcelo Napolitano

Nora Nicotera, Florencia lo Censo, Aníbal Bonina y Marcelo Napolitano

bernardo-valorrosario (3)
Carlos Sacco, Denisse Grisel Cardozo y Jorge Hollidge

Carlos Sacco, Denisse Grisel Cardozo y Jorge Hollidge

Noticias relacionadas
cierre de ano del taller literario palabras a bordo

Cierre de año del taller literario Palabras a Bordo

Karen Zawadzai, Agustina Sabini y María Victoria Rossi

Recorrida semanal por Pichincha

Débora Mariana y Georgina López

Axel regresó a Rosario, en una noche a pura emoción en el Teatro Broadway

mirta de fussi: pionera del reformer en rosario

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Lo último

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

La asociación Valor despidió el año en el bar El Cairo

Recorrida semanal por Pichincha

Recorrida semanal por Pichincha

Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Yoga Total®: la propuesta registrada de Mirta de Fussi

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Las listas de Ignacio Boero y Juan Cúneo fueron habilitadas, y las de Cristian D'Amico y Guillermo Muñoz lo serían este viernes
Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre
Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, PJ reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Elecciones en Newells: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Elecciones en Newell's: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Ovación
Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Newells: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Newell's: dos listas ya oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Policiales
Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales
La Ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción
Política

Una diputada santafesina cruzó a Virginia Gallardo por su ropa en la asunción

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario
La Ciudad

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
LA REGION

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante"

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Vacunación: plan articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscan los argentinos en Google: El eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscan los argentinos en Google: "El eternauta", el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez