El rector puso reparos ante la llegada de extranjeros

El rector de la UNR, Héctor Floriani, se manifestó ayer "a favor de la integración latinoamericana", pero advirtió que el creciente ingreso de extranjeros a la educación superior pública "es un despropósito" que constituye "un problema" del que no se habla. El número de extranjeros que estudia en la UNR representa el 5 por ciento del total de alumnos. Sin embargo, esa proporción trepa al 30 por ciento de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Médicas, a la que acceden preferentemente jóvenes brasileños que no pueden ingresar al sistema educativo de altos estudios de su país. "Yo estoy a favor de una mayor integración latinoamericana, pero administro una universidad pública que se financia con recursos que pagan los ciudadanos argentinos", dijo Floriani a la agencia Télam. El rector admitió que querría "que lo que esta universidad invierte en la formación de ciudadanos de otros países, cercanos, hermanos, sin animosidad, se diera en un marco de reciprocidad; pero eso no está garantizado". Explicó que en Brasil el 75 por ciento del alumnado concurre a instituciones de carácter privado, mientras que el que accede a las universidades públicas es de apenas un 25 por ciento, ecuación inversa a la de la Argentina. "Este es un sistema que subsidia a una parte mínima de la clase media acomodada de Brasil", aseguró.