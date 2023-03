El precio de los huevos subió 70 por ciento en los últimos cinco meses

Que los alimentos es uno de los rubros que más aumentó en los últimos meses no es novedad. Cada visita al supermercado, almacén, verdulería o panadería implica encontrarse con nuevos precios y no hay billetera que aguante. Esta vez es el turno de los huevos, que desde que arrancó el año no paran de aumentar. Un maple en Rosario ya cuesta más de 1.200 pesos. Desde mediados de septiembre del año pasado a hoy, el incremento fue del 70%.