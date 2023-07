El padre Fabián Belay declinó ser nombrado obispo auxiliar de Rosario y el papa lo aceptó

La misiva redactada por el sacerdote expresa: "Hace un mes me enteré que sería obispo auxiliar de Rosario. En un primer momento, experimenté que no podía negarme a la misión que la Iglesia me estaba pidiendo. A medida que fueron pasando los días, dedicando tiempo a la oración y al discernimiento comencé a tener otra visión de la decisión tomada. Por ello no voy a continuar el camino hacia el episcopado. Experimento con mucha fuerza que mi vocación sacerdotal es mi identidad más profunda, vivida en medio de una comunidad que camina con los predilectos de Jesús. Experimento que es un tiempo de continuar los procesos iniciados y no ocupar nuevos lugares".

>> Leer más: El papa Francisco nombró dos obispos auxiliares para Rosario

"Entiendo que estoy dando un paso después de haber tomado estado público mi designación lo cual puede herir la fe de muchas personas, por ello pido perdón y ofrezco todas las contradicciones que tenga que vivir a modo de reparación. Agradezco a monseñor Eduardo (Martín) su acompañamiento y su confianza en este tiempo y pido por el nuevo ministerio de monseñor Ernesto Fernández que será para el bien de toda la Iglesia. En este año Mariano pido a la Virgen que bendiga con abundante gracia la vida de toda nuestra Iglesia que camina bajo su amparo".

Al momento de designar a Belay, el Sumo Pontífice nombró obispo titular de Deulto y auxiliar de la arquidiócesis de Rosario al presbítero Ernesto José Fernández, de 57 años, también del clero rosarino, actualmente párroco de Nuestra Señora de la Merced, vicario episcopal para la Pastoral, miembro del Consejo Episcopal, del Consejo de Órdenes y de la Comisión para la formación permanente del clero.