El Museo Gallardo reabre estas vacaciones con una enorme muestra de dinosaurios

Así planteada, la exposición Territorio de Gigantes es una invitación a asomarse a la vida prehistórica, pero también a preguntarse sobre las teorías que explican la extinción de los dinosaurios. "Lo que buscamos es difundir los aportes de los hallazgos de la ciencia argentina y contar la historia que se vivió en esta zona, porque, si bien no se encontraron restos de dinosaurios, no caben dudas de que existieron pero el movimiento de placas tectónicas los sepultó cientos de metros bajo tierra", explica Jorge Martí, ex taxidermista y jefe de paleontología del Gallardo.