El Isef 11 exige mudarse al nuevo edificio y mejorar su actual infraestructura

Los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 11, que funciona en instalaciones del Hipódromo Independencia, reclamaron una respuesta “urgente” al pedido de condiciones dignas para enseñar y aprender y a ello le sumaron la solicitud de “mudanza ya” al nuevo edificio que dejó trunca la construcción de la pileta olímpica, pero tiene la primer etapa a punto de concluirse. El tema no se agota allí, porque el reclamo abarca una obra integral de acondicionamiento del actual predio ubicado en Dante Alighieri 2550.

“A poco de comenzar el nuevo ciclo lectivo 2023, nos recibe con idéntica situación; una institución deteriorada y degradada”, remarcaron los integrantes de la comunidad del Isef para reclamar un proyecto institucional colectivo, espacios de cursado apropiados y el funcionamiento orgánico de los consejos.

“Lo que pedimos es mudarnos a lo que ya está construido (etapa 1 del edificio nuevo) y que de todo lo que se va seguir utilizando (del edificio actual de Dante Alighieri): aulas, gimnasio, cantina y baños, no solo se haga una limpieza y una pintura sino que se arreglen los pisos, se quite la humedad, no cuelguen los cables”, señaló Palillo a este diario.

Para los estudiantes y consejeros, al nuevo edificio únicamente le faltan los muebles y terminar el tendido eléctrico que desde 2019 que no tuvo modificaciones.

Además, señalan que “la capacidad deberá ser acorde a la planificación que se realice de la mudanza, porque si mudan las direcciones con las oficinas administrativas, el lugar para cursar quedará muy reducido”.

Según consideró Palillo, con la etapa 3 del nuevo edificio se podría finalizar la mudanza. La etapa 1 tiene 16 aulas, mientras que el actual edificio cuenta con 36 espacios entre aulas, administración, fotocopiadora, y otras dependencias.