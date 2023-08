El Hospital Provincial trabaja con personal al límite: cuestionan las contrataciones precarias

El efector debió cerrar 23 camas, que se reabrieron tras el reclamo de agentes de salud. El mes pasado, no hubo guardia de pediatría durante 24 horas por falta de profesionales. Salud mental, "estallada"

La semana pasada, el Hospital Provincial debió cerrar 23 camas de internación, ocho de ellas en servicios de cuidados intensivos. Días antes, la guardia de pediatría directamente no atendió durante 24 horas porque no había profesionales que prestaran el servicio. "No fue una medida de fuerza, fue una decisión que tuvo que tomar la administración", aclaró la delegada del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) en el efector, Cintia Gambuti, quien aclaró además que la guardia del histórico centro de salud de Alem 1450 "es atendida sólo por monotributistas, lo que dificulta mucho su funcionamiento" y provoca que "todo el tiempo se trabaje al límite".