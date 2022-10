El gobierno provincial considera "exitoso" el operativo policial en la Copa Argentina

Desde el Ministerio de Seguridad defendieron el accionar de la fuerza y aseguraron que "no hubo un solo delito registrado". Responsabilizaron al municipio por los controles en el Coloso

El subsecretario de Prevención provincial, Gustavo Pucheta, contradijo al intendente Pablo Javkin al asegurar que el operativo de seguridad en el partido entre Talleres y Banfield, por la Copa Argentina, "fue exitoso". Si bien aseguró que el Ministerio de Seguridad "no hace oídos sordos" sobre lo que ocurrió en las adyacencias del Coloso Marcelo Bielsa, sostuvo que es potestad del municipio, pese a que no descartó colaboración en caso de ser solicitada. "No hubo un solo delito registrado", aseguró.