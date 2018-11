El estacionamiento medido por hora sube hasta un 50 por ciento

Estacionar el auto en 509 cuadras del área central de Rosario ya cuesta hasta un 50 por ciento más. La concesionaria del estacionamiento medido renovó el 75 por ciento de los 200 parquímetros que había en la ciudad y con ello debutó la tarifa progresiva del sistema. Este esquema, previsto en el pliego, establece que la primera hora de parking se paga el monto base, en la segunda hora un 25 por ciento más y en la tercera un 50 por ciento adicional que la primera.





"Esta modalidad busca fomentar la rotación de vehículos en el centro de la ciudad", fundamentó la secretaria de Transporte y Movilidad municipal, Mónica Alvarado.

La funcionaria confirmó a LaCapital que la empresa Tránsito Rosario ya renovó 150 de los 200 parquímetros que hay en el área concesionada. "Y se estima que los 50 restantes estarán colocados esta semana", proyectó.

El sistema tiene tres esquemas tarifarios diferentes, según la zona. La novedad es que en los últimos días debutó la tarifa progresiva, con valores más altos para la segunda y tercera hora.

Así, la zona A, que comprende el radio San Lorenzo (sin incluirla), Corrientes, San Juan (sin incluirla) y Dorrego tiene una hora inicial a $22,50, una segunda hora a $28,10 y una tercera a $33,7. Dejar tres horas el auto en esta zona cuesta ahora $84,30.

La zona B, delimitada por Urquiza, Juan Manuel de Rosas, 9 de Julio (sin incluirla), Balcarce, Rioja y San Luis hasta Oroño, tiene una primera hora a $18,5, la segunda a $23,1 y la tercera $27,7. Tres horas aquí sale $69,3.

Y en la zona C, que va desde Urquiza (sin incluirla), Alvear, Wheelwright a San Martín (lado norte).Y desde 9 de Julio, Juan Manuel de Rosas, Cochabamba, Alvear (lado sur), 9 de Julio, Alvear, Rivadavia hasta Balcarce (sin incluirla, lado Oeste) la primera hora sale $14,5, la segunda $18,1 y la tercera $21,70.

En total, dejar el auto tres horas en la zona C costará $54,30 hacia fines de esta semana, ya que los 50 parquímetros que restan renovarse son de esta zona del macrocentro.

De acuerdo al pliego, el máximo de tiempo para estacionar es de tres horas. Luego es obligatorio mover el vehículo a otra cuadra sin posibilidad de renovación en la misma cuadra.

Según datos oficiales del Ente de la Movilidad, el tiempo promedio de permanencia se encuentra entre 70 y 75 minutos en las 509 cuadras de la concesión, en las cuales hay unos 6.000 boxes habilitados para dejar autos y motos, de lunes a viernes, de 9 a 20, y los sábados, de 9 a 12.

Los usuarios frentistas disponen de tres horas gratuitas flotantes y continuas en el día. El resto del día solamente abonan el 50 por ciento y los sábados serán gratis.

Desde la Intendencia destacaron que la concesionaria invirtió unos tres millones y medio de dólares en todo el nuevo equipamiento, exigido en las bases y condiciones de la licitación.

Además de la renovación de los 200 parquímetros, se avanzó en cambiar toda la cartelería, se sumaron 14 motos para fiscalización y notificación de infracciones para los cien inspectores que tiene el sistema.

Además, hay cinco grúas para remolque de autos en infracción y se habilitó una nueva playa para autos remitidos por contravenciones, en Pueyrredón y avenida Illia.

En paralelo, la app para adquirir crédito para estacionar ya está disponible en todas sus versiones (Android, Ios, Java). Este medio de pago está presente en el 50 por ciento de las transacciones totales que se realizan.

Y el 30 por ciento de la red comercial cuenta con pago de estacionamiento, recarga virtual y cancelación de actas, además del cospel. El nuevo sistema que debutó en enero permite no sólo planificar el pago por tiempo estimado sino que se habilita la opción de pago por tiempo estricto de uso. Y está el viaje plus para que en caso de no tener saldo en la tarjeta Movi se acceda a un préstamo de crédito equivalente a 3 horas de uso.