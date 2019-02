El Concejo pide una inmediata intervención

El concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, recordó que en agosto del año pasado ya había solicitado una inspección municipal que constatara qué estaba sucediendo en el inmueble de San Martín 1665, entre Montevideo y Pellegrini. "Hoy reiteramos una inmediata intervención, ya no una inspección, debido a que el basural que ha crecido de manera desproporcionada es un foco infeccioso en medio de una zona de la ciudad con numerosos establecimientos gastronómicos", apuntó.

"Como sucede de manera permanente, la Municipalidad no contestó el pedido de informes, por lo que no sabemos si se realizó la inspección solicitada, pero la situación de emergencia amerita no esperar un minuto más para darle una solución a esta cuestión, mas aún con alertas en la región por dengue y hantavirus"

En tal sentido, dijo que "en su momento se había solicitado la inspección del inmueble, la solución a la cuestión habitacional de las familias que ocupan lo que fue una pensión ilegal que funcionaba en ese lugar y hoy viven en condiciones indignas y una respuesta a la situación que se planteaba con el subsidio municipal a una familia que vivía en un alojamiento trucho, lo que representa un verdadero contrasentido, ya que el municipio no puede alentar en ningún momento este tipo de establecimientos fuera de la normativa", recordó.

En efecto, por esos días vivía allí con sus hijos una mujer que había recibido un subsidio municipal tras sufrir la usurpación de su casa. Los operadores sociales del municipio no habían chequeado que esta víctima de un delito vivía en otro inmueble usurpado y en un contexto de pésimas condiciones de higiene y muy violento.

Hoy, varios meses después, la mujer ya no vive allí. El lugar está usurpado por jóvenes que han fomentado el crecimiento del basural en el centro de manzana.