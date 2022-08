El colectivo trans denuncia una escalada de las agresiones callejeras en su contra

Según el relato de la víctima, el miércoles a la noche estaba parada en la zona roja de la Terminal y fue abordada por un hombre en un auto en la esquina de San Lorenzo y San Nicolás. Dio la vuelta por Cafferatta y por Córdoba, y apareció de improviso un segundo hombre en el asiento de atrás que le dio la cabeza contra el vidrio delantero del auto. “Me empezaron a golpear, me arrancaron los dientes, me fracturaron la mano, me patearon una costilla. Yo atino a defenderme, saco las llaves de la chata que se para, y le empiezo a pegar al auto para hacer barullo”, describió y estimó que el incidente “debe estar registrado por cámaras” pues ocurrió frente a la Terminal.

agresiontrans02.jpg Noelia, la chica trans agredida el miércoles por la noche, mostró en las redes las consecuencias de la violencia. Instagram

Pero a la inexplicable violencia física le faltaba la violencia institucional. Fue trasladada a su casa por unas amigas en taxi hasta Ovidio Lagos y Santa Fe, donde se descompuso. “Me agarran convulsiones, estuve como una hora convulsionando”, afirmó Noelia para quejarse: “La ambulancia vino, me vendó la mano, me dio un inyectable y me mando a mi casa. No me llevaron a hacer controles, revisar, placas, no me hicieron nada”. Sostuvo además que la policía de la Terminal se reía de ella y que la trató muy mal, al igual que a la “secretaria municipal”.

Asistencia institucional

Se trata de la directora de Diversidad Sexual, Romina Marucco, quien, informada de la situación, asistió a Noelia. La funcionaria expresó: “Lamentamos y repudiamos estos actos de odio contra el colectivo travesti-trans. Trabajamos por la integridad y el derecho a una vida sin discriminación y sin violencia por motivos de género y orientación sexual”.

Marucco destacó también que “la asistencia de la Municipalidad es integral”, articulando con otras instancias institucionales para facilitar el acceso a la Justicia”. De allí que este lunes se llevará a cabo una reunión entre la víctima, la Municipalidad, los asesores letrados y personal de la Justicia.

Sobre los agresores, Noelia dijo que el problema “es constante” y confesó: “Sabemos quienes son, pero nadie hace nada. Todos hacen vista gorda porque son fiolos, porque arreglan con la policía. La zona está liberada”. También cree que su victimario ya ha actuado en otras oportunidades. Preguntada sobre el motivo, afirmó que es por “el pago de derecho de piso o de trabajar. No queremos pagar más. Y la policía es cómplice”.

Más casos

Y relató otras situaciones de violencia cercanos en el tiempo que no tuvieron eco en los medios de comunicación. En el primero, hace tres meses una chica trans de nombre Luciana fue arrojada del primer piso de un departamento de Iriondo y Tucumán, y en el segundo una trabajadora sexual fue atacada en Alsina y San Lorenzo y terminó con fracturas en las piernas. Según Noelia, ser una “militante reconocida” le da la ocasión de denunciar el problema, “porque sino queda todo en la nada”.

El caso de agresión a Noelia tomó estado público el viernes pasado en la Marcha contra el gatillo fácil que tuvo epicentro en la plaza San Martín, convocada por familiares y la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Ella misma relató el hecho. También se exigió justicia por el femicidio de Alejandra Ironici, pionera trans santafesina, y “políticas públicas reales para el colectivo travesti trans”.