La última entrevista que Jorge Messi le dio a La Capital en la tribuna del Gabino Sosa

En marzo de este año, el papá de Lionel Messi fue a ver a Leones FC, el club de la famiolia, y accedió a hablar con este diario. Terminaron festejando ante Central Córdoba

Festejo en la tribuna del Gabino Sosa de Jorge Messi, Matías Messi y Daniel Quinteros. Es el gol de Leones FC en la victoria ante Central Córdoba.

En marzo pasado, Central Córdoba y Leones FC hicieron historia en el Gabino Sosa con su primer enfrentamiento por torneos de la AFA . Y en la tribuna estuvo Jorge Messi , el papá de Lionel, quien en ese marco charló con La Capital , sin que nadie pudiera anticipar que sería su última aparición y entrevista pública.

Leones FC, que ingresó este año a la AFA y a la Primera C, es presidido por Matías Messi , el hermano de Lionel. Y hasta se especuló con la posibilidad de que el mismo Leo pudiera venir ese día de marzo desde Ezeiza, donde concentraba con la selección argentina para la fecha Fifa, y apoyar al club familiar.

No, Lionel no estuvo, pero sí Jorge. Sentado en la tribuna de calle Gálvez del Gabino Sosa, y muy cerca suyo se lo vio también al presidente de Newell's, Ignacio Boero . Ambos en la tribuna alta de la popular asignada para los simpatizantes y familiares de Leones FC.

"¿Qué significa para Leones jugar ante Central Córdoba?", le preguntó el periodista Juan Iturrez , de La Capital .

La respuesta de Jorge fue contundente: "Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto".

LA FELICIDAD DE JORGE MESSI POR VER A LEONES JUGANDO EN EL GABINO SOSA



El pasado 28 de marzo, la familia Messi se hizo presente en el Gabino Sosa para disfrutar del encuentro en Leones FC y Central Córdoba. Durante la jornada, La Capital logró hablar con Jorge y le expresó… pic.twitter.com/ioE2z5BZLy — Diario La Capital (@lacapital) August 8, 2026

Cerca del padre de Messi estaba el presidente de Newell's. La relación con Leones viene desde que el club presidido por Matías estuvo en Bella Vista en la pretemporada, cuando enfrentó a la reserva leprosa. Nacho llegó solo al Gabino Sosa, se saludó con el presidente charrúa, Omar Vicente, y vio el partido en la tribuna de calle Gálvez.

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