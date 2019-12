El aumento de la TGI tendrá como techo el índice de inflación nacional

Hoy, a las 15, el flamante secretario de Hacienda de la Intendencia, Diego Gómez, acudirá al Concejo Municipal a explicar el presupuesto 2020. En el Palacio Vasallo está prevista una reunión ampliada en el Salón de los Acuerdos, donde acudirán los integrantes de la comisión de Presupuesto junto a otros ediles y edilas del cuerpo deliberativo. Este jueves se le dará ingreso formal, y si bien existe la chance de que sea aprobado en la sesión de esta semana, la mirada apunta a la opción del lunes 23, a las 18 horas.

Según trascendió desde el Palacio de los Leones, habrá un decreto de ahorro y austeridad, donde se eliminan gastos superfluos que no sean imprescindibles para el funcionamiento de áreas críticas.

En cuanto a la actualización de la TGI se impone como techo la pauta inflacionaria que fija el gobierno nacional.

En materia de regularización de deudas, habrá plazos amplios en general y para pymes y medianas empresas en particular.

El mensaje llegará a la flamante comisión de Presupuesto, hoy por la tarde. Previamente, la misma designará seguramente a su titular: la socialista Lorena Carbajal.

Ayer, por los pasillos legislativos del Concejo se escucharon dos datos a confirmar o descartar: delegación de facultades a Pablo Javkin para subir el boleto, ajuste de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y una herramienta para resolver la deuda de corto plazo: emisión de Letras en pesos.

El mensaje del presupuesto ingresará formalmente este jueves y si bien su aprobación podría darse ése mismo día, es altamente probable que se dará un lapso para evacuar dudas y abrirse al debate de cara a la sesión de prórroga prevista para el lunes próximo.

Lo cierto es que hoy, a partir de las 15, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo, estará todo dispuesto para recibir el secretario de Hacienda y su equipo y escuchar detalles del primer presupuesto de la gestión Javkin.

Allí convergerán los integrantes de la comisión de Presupuesto, pero también se ampliará a otros legisladores y legisladoras.

Expectativas

"La idea es que se sigan las pautas de los presupuestos provincial y nacional con mecanismos que están contemplados, me refiero a pautas de emisión para que el Estado municipal pueda reestructurar una deuda de corto plazo y tener un horizonte más aliviado que pueda dar respuesta a lo inmediato. En relación a la potestad para ajustar el boleto de colectivo, se comprobó que con un estudio de costos válido se evitaron desfasajes mayores en un sistema afectado por la inflación y atado en sus insumos al dólar. Y la TGI entendemos que se tendría que ubicar no tan por debajo de la pauta inflacionaria, con equidad distributiva en el impacto de los nuevos valores para no colocar al contribuyente en una situación compleja", ahondó Carbajal.

Desde Ciudad Futura, Luz Olazagoitia señaló que el presupuesto "llegará en un momento de mucha urgencia y crisis, con hambre en los barrios y además entendiendo que la niñez, adolescencia y las mujeres son ejes centrales". En esa línea, puso la lupa sobre el presupuesto que se asignará a la flamante Secretaría de la Mujer, a cargo de Mariana Caminotti. "Estamos muy expectantes, al igual que en otras áreas", resumió.

La socialista Mónica Ferrero, en tanto, puso su expectativa en que la gestión Javkin sostenga "un presupuesto progresista" basado en dotar la mitad de los recursos aproximadamente a las áreas de salud, promoción social y desarrollo social. "Nos preocupa el contexto de crisis, al que la Municipalidad no es ajena, y la idea es encontrar una respuesta que sea acorde a esta situación, esperando con expectativa una lenta recuperación económica sin recortar los servicios básicos", consideró.

Por su parte, la macrista Germana Figueroa Casas se preguntó si el probable aumento de la TGI será acorde a la inflación. "En el caso de que se proponga la emisión de Letras, vamos a plantear que no sean emisiones automáticas sino que tengan el control del Concejo, analizar opciones para el boleto y tomar la experiencia que aplicamos con un tope a las reasignaciones de partidas específicas", enumeró la concejala.

En cuanto al déficit al que se llega en este 2019, vale aclarar que el detalle específico del cierre del ejercicio presupuestario recién se sabrá al 30 de abril próximo. Antes se plantean previsiones, a partir del elementos financieros y económicos.

El Tribunal Municipal de Cuentas recibirá hasta hoy la información solicitada a diversas áreas para su posterior dictamen, solicitado en su momento por la ex intendenta Mónica Fein bajo la denominación de "auditoría de corte".