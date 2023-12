El arco político y las entidades intermedias repudiaron las amenazas contra Pullaro

Uno de los carteles dejados en los sitios atacados, más precisamente en el cajero automático de Lagos y Saavedra, decía: "Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñero. Así como matamos un policía te vamos a matar tu familia”.

La ola de repudios y solidaridad con el mandatario santafesino se expandió a través de las redes sociales, en donde la clase dirigente volcó su adhesión. Aunque, llamó la atención que el ex gobernador Omar Perotti no hiciera lo propio al igual que la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas.