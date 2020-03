Dura crítica hacia la actitud del socialismo

"Incomprensible". Así definió el intendente Pablo Javkin la actitud de la Legislatura, que dilató los plazos al corregir el proyecto de emergencia que había llegado de Senadores y al que Diputados, con la mayoría automática del Frente Progresista, le imprimió cambios para que regresara a la cámara Alta. "No lo entiendo, particularmente de gente que tiene experiencia de gobierno. Tenemos un cuadro económico muy delicado y esto lo agrava. Estamos recaudando el 50 por ciento menos y tenemos que afrontar el funcionamiento del municipio en una pandemia, un municipio que tiene gran parte de sus recursos invertidos en salud", señaló. Consideró que "llegar a fin de marzo y no tener resuelto un acuerdo para que la provincia pueda tomar deuda, compartirla con el municipio y financiar lo que viene, no tiene calificativo. Cómo no se dan cuenta de esta situación. Tengo una gran diferencia con lo que está haciendo una parte del Frente Progresista, sin dudas. Lifschitz es alguien que gobernó la ciudad y la provincia y tiene mucha experiencia de gobierno, vivió la experiencia de la gripe A y sabe de lo que estamos hablando", disparó.