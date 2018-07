El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, cuestionó con dureza al gobierno de la provincia por las obras en el aeropuerto de Fisherton. "Acá en Rosario es el único lugar donde se sigue discutiendo quién hace las obras en el aeropuerto", disparó el funcionario, en respuesta los reclamos de fondos de la administración de Miguel Lifschitz .

En diálogo con la prensa, Dietrich recordó que los últimos cuatro años Santa Fe recibió 1.700 millones de pesos en concepto de tasas. Y agregó, refiriéndose al aeropuerto de Fisherton: "En un aeropuerto con tanto movimiento, se potencian todas las áreas comerciales. Y esto, bien gestionando, puede generar otros 600 o 700 millones de pesos en cuatro años".

"Por lo tanto, no es que no haya plata. Hay plata, hay que invertirla bien, hay que hacer las obras y con eficiencia, lo que lamentablemente acá no pasó", disparó.