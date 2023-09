Desesperado reclamo de las 28 familias que adoptaron niños con discapacidad

“Por cada chico se perciben 60 mil pesos. En este contexto es muy difícil afrontar los gastos con todo lo que significa la atención por discapacidad. Al principio el programa funcionó bien, pero ahora nos enteramos que al final del mandato de Lifschitz se modificó el cálculo del arancel”, indicó Konsinsky a La Capital.

El arancel que corresponde otorgar es el asignado a Hogar Familia categoría “C”, lo cual figura en el decreto de creación original del programa, que tomó como base el nomenclador de la ley nacional 24.901 sobre el Sistema de Prestaciones Básicas para Habilitación y Rehabilitación Integral para las personas con discapacidad.

“No se está cumpliendo y las 28 familias que integramos el programa estamos desesperadas. Hicimos la presentación en la Defensoría, donde se comprometieron a elevar nuestro reclamo”, añadió la mujer, que adoptó a dos niñas con distintas problemáticas.

En ese sentido, desde la Defensoría indicaron a este diario que el área de Discapacidad de atención a la Ciudadanía recibió el reclamo de las familias y que se remitieron oficios y requerimientos al gobierno provincial con la presentación de las familias.

De igual modo, desde el programa también indicaron que se cursaron notas con idéntica demanda al gobernador Omar Perotti y a la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien según respondió, “no tenía conocimiento de la existencia del programa” Hogar Familia.

“Hay muchas familias que quiere adoptar chicos con discapacidad, y no es adecuado que con las múltiples problemáticas que afrontan residan en instituciones o en un hogar de Niñez. Cuando adoptamos nos pidieron muchísimos requisitos que debíamos cumplir en nuestras casas, pero resulta que ahora no tenemos respuestas”, añadió Konsinsky.

Contradicción y "falta de gestión"

La concejala socialista Susana Rueda, que acompañó el reclamo junto a las familias, sostuvo que parece “insólito que haya un programa como este que no se esté fortaleciendo y cumpliendo, teniendo en cuenta que hace pocos días recibimos en la Comisión de Salud del Concejo a los referentes provinciales del área de Protección Integral de la Niñez, y argumentaron que muchos niños y niñas están en los hospitales porque no se encuentra lugar adecuado para alojarlos”.

La edil recordó que los funcionarios de Niñez explicaron en ese contexto que los chicos están “en tránsito hacia hogares o residencias y familias que los puedan alojar, pero como tienen crisis subjetivas se complejiza la situación porque las residencias no los quieren recibir”.

Entonces, la legisladora local dejó en evidencia la contradicción. “Justamente hay un grupo de familias que está dispuesta a recibir a niños y niñas con distintos grados de discapacidad, pero no son convocados. Entonces se advierte que el programa no está siendo fortalecido ni respetado, y no se les paga lo que corresponde”.

Según se desprende de la problemática, Rueda expuso que “hay niños y niñas con discapacidad en el sistema de adopción que esperan ser adoptados o recibidos en familias, y este programa Hogar Familias que no es abordado como corresponde. Nos parece una situación insólita por falta de gestión”.