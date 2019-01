Vecinos del sector costero de Dorrego y el río Paraná denunciaron que la zona del parque de las Colectividades quedó con una gran cantidad de basura y botellas rotas tras algunas fiestas de jóvenes autoconvocados que se desarrollaron en ese tramo ribereño. Los festejos provocaron muchos reclamos por parte de los habitantes cercanos y de quienes habitualmente utilizan ese espacio verde como punto de disfrute, recreación y esparcimiento.





Según narraron algunos damnificados, estos encuentros se promovieron de manera informal a través de redes sociales y miles de jóvenes acudieron en la madrugada del domingo pasado. Además, advirtieron que también hubo otras fiestas anteriores en Navidad y Año Nuevo. Remarcaron que a pesar de eso no se pudo contener los efectos de este nuevo epicentro nocturno, donde la música hasta altas horas, las peleas y los excesos por consumo de alcohol quedaron reflejados en mugre, desidia y vidrios rotos tirados por todos lados.

Asimismo, resaltaron que esa situación de descontrol desembocó en escenas de tensión para los vecinos, que incluyeron disturbios, gritos, enfrentamientos y rotura de vidrios de las fachadas de los edificios y también de algunos automóviles que estaban estacionados en esas cuadras.

"No podemos creer lo que sucedió. El estado del parque de las Colectividades es deplorable, quedaron botellas rotas por todos lados, y eso representa un riesgo muy grande para los niños y mascotas que van a ese espacio verde", se quejó Juan Pablo, quien suele pasear con su novia por esa zona.

"Tampoco hubo control municipal durante el evento de este fin de semana. Es incomprensible, porque esto se dio sobre el césped, a la vista de todos y los vecinos realizaron varias denuncias telefónicas que no tuvieron resultados", agregó indignado por la situación.

En tanto, Cecilia, una vecina, expresó su bronca. "Se manejaron como quisieron. Nadie hizo nada. Los vecinos nos cansamos de llamar, parecía una zona liberada. Sólo estuvieron los inspectores de Tránsito unas horas, pero no hicieron nada respecto a esto", reclamó.

"Después de las fiestas quedaron botellas, vidrios y basura por todas partes. A un lugar recreativo lo están transformando en otra cosa", enfatizó Cecilia.

Excesos

Por su parte, Ricardo, otro habitante de la zona, apuntó que "estas juntadas vienen de Navidad y Año Nuevo, pero no queremos que se repitan más. Hubo miles de jóvenes en todas estas ocasiones y no hubo ni policía, ni agentes de la GUM. Además, ese lugar es abierto, no hay baños y los chicos hacen cualquier cosa por el exceso de alcohol".

"A pesar de los llamados, ninguna autoridad apareció ni se hizo cargo de la situación. Esto es muy molesto para todos los vecinos. Además, el 31 se cayó una chica al río, las motos anduvieron por cualquier parte,y se van a repetir cosas como esas si nadie atiende el tema. A la madrugada se ponen todos locos y esto es tierra de nadie. Orinan los edificios porque no hay baños en la zona", remarcó este vecino de Güemes y Dorrego.

"Creo que se empezaron a juntar ahora ahí por la crisis. Es un lugar abierto, gratis y caen entre amigos con heladeras, parlantes, y creen que pueden tomar y hacer lo que quieran, sin control de nadie. Además es el único tramo del parque que está iluminado", trató de analizar Ricardo.

Y además, hizo hincapié en la falta de baños. "El restaurant que está Dorrego y el río tiene unos baños, pero a la una y media los cierran. El parque quedó muy mal. Mucha basura, botellas rotas y puertas de edificios y autos rotos a patadas. Son todos pibes y acá nadie se hace cargo de nada".

"Así no se puede vivir. Esta zona era muy tranquila y la convirtieron en algo muy peligroso", subrayó enfadado este vecino.