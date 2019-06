Del Papa a Games of Thrones y Pepe Mujica, las frases de color

Algunos candidatos apelaron anoche a frases de dirigentes políticos, religiosos científicos y hasta de la serie Game of Thrones para reforzar sus palabras. Juan Monteverde, por ejemplo, apeló tanto a las ideas del ex presidente del Uruguay, José “Pepe” Mujica como a las de un personaje de la resonante serie que terminó hace pocos días. “Not today”, le dijo a Roberto Sukerman parafraseando a esa serie cuando el kirchnerista le tendía puentes. De Mujica recordó cuando dijo “si te gusta mucho la plata, no hagas política”. Sukerman trajo a escena al Papa Francisco y su “cultura del encuentro” y Pablo Javkin recordó a su “amigo”, el neurocientífico Facundo Manes. Monteverde también sorprendió cuando pidió “no mirar tanto a Finlandia” en materia educativa y viajar más cerca, a Nuevo Alberdi, donde está la escuela que abrió su sector político.