¿Cuándo se va el frío polar de Rosario y la región?

La observadora meteorológica Vanessa Balchunas anticipó para los próximos días: “Este jueves no habrá un refuerzo de aire polar , con lo cual el asentamiento de este aire frío será lo que quede de frío y la máxima podría ser un poco más generosa, tal vez llegue a los 11 o 12 grados que se mantendrán entre jueves, viernes y sábado”, agregó.

Balchunas insistió que para los próximas días se aguardan “mínimas por debajo de cero, pero no tan extremas como lo fueron entre lunes y martes".

En cuanto a cuándo podrían mejorar las condiciones, sostuvo: "El domingo a última hora habría chances de mejoras. El viento comenzaría a rotar el viento al norte y llegará la humedad a la región, con lo cual empezarán a subir las mínimas, que serán como las máximas de hoy, es decir entre 9 y 10 grados. Las máximas rondarán los 17 o 18 grados con jornadas con buen tiempo”.

¿Puede nevar en Rosario?

Balchunas responde esta pregunta cada vez que una ola de frío se instala en Rosario y la respuesta, esta vez y sin lluvias a la vista, es categórica. "No", señaló en diálogo con La Capital.

Balchunas precisó que este miércoles fue "oficialmente el día más frío del año y uno de los más fríos del último tiempo, conjuntamente con el 14 de julio de 2020 donde hubo 9 grados bajo cero y el 29 de junio de 2021 donde hubo 5,2 grados bajo cero".

Pero aclaró que "para que haya nieve es necesario que no haya viento, para que el copo no caiga directamente y se desarme. No tiene que haber ni demasiada ni poca humedad. Un 60% es lo ideal para que se pueda formar este tipo de precipitación nívea y puede caer". Sumó: "También que haber cero grados en todas las capas de la atmósfera, específicamente una temperatura como esa o inferior".

En ese sentido, se refirió a un punto fundamental: tiene que haber pronóstico de lluvia. Estos días en Rosario hay altas presiones que favorecen cielos completamente despejados, con incluso algunas chances de neblinas aisladas. "La posibilidad de nieve se diluye porque la nube específica que necesitamos no estaría apareciendo porque no hay pronóstico de lluvia por bastante tiempo en nuestra zona", sostuvo.

Por lo pronto, los rosarinos que se hayan ilusionado con la posibilidad de una nueva nevada, deberán esperar a la próxima ola de frío para cruzar los dedos y desear que se cumplan todas las condiciones.

Recomendaciones ante la ola de frío