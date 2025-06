Crimen de Ivana Garcilazo: su hermana valoró la extradición desde Bolivia de Damián Reifenstuel para ser imputado

"No veo la hora de terminar con esta etapa de tanta lucha y verle la cara sentado en la sala y esposado como una rata capturada", escribió Silvina Garcilazo

"Ya casi estamos. No veo la hora de terminar con esta etapa de tanta lucha y verle la cara sentado en la sala y esposado como una rata capturada , les juro", escribió Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, en su cuenta de X.

Los comentarios demostrando el apoyo a la familia de Ivana no se hicieron esperar. A pesar de que algunos compartieron su miedo de que Reifenstuel continúe sosteniendo su inocencia, Silvina escribió: "Confío en la justicia que hasta ahora no me falló y olvidate que (Reifenstuel) va a decir lo que tenga ganas y yo voy a seguir fuerte como hasta ahora".

Reifenstuel asegura ser inocente

El fiscal Gastón Ávila ya imputó a Ariel Cabrera (40) y Juan José Massón (42) por la muerte de la muchacha a la que apedrearon mientras iba hacia su casa en motocicleta seguida por su novio después de un clásico rosarino.

Ahora sólo queda que Damián Reifenstuel regrese a Rosario para ser imputado. Sin embargo, su abogado defensor, Pablo Bedouret, afirmó que su cliente "sostiene fervientemente su inocencia".

Asimismo, Bedouret dijo que el asesinato después del clásico rosarino "ha despertado pasiones inmensas" y consideró que el público en general sacó "conclusiones apresuradas" sobre lo ocurrido en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo. Aunque todavía no pudo entrevistarlo personalmente, el letrado le aseguró a LT8 que Reifenstuel "tiene la debida explicación para el caso" y no cometió el homicidio por el que tenía pedido de captura desde octubre de 2023.

"La verdad es que todavía no estamos en condiciones de explicarlo, pero créame que hay una explicación muy seria al respecto y va a ser ventilada en su momento", señaló el representante del hincha de Newell's. Además se comprometió a "colaborar en el esclarecimiento del hecho y que se haga justicia".

Bedouret planteó que las pasiones por los colores de los clubes de la ciudad son uno de los elementos que atenta contra la defensa de su cliente. "De hecho, son el origen de la trágica muerte de Ivana Garcilazo. A veces nos hacen perder la objetividad y sacar conclusiones precipitadas", comentó.

¿Por qué no se entregó Damián Reifenstuel?

Por otra parte, el abogado dijo que el último prófugo en la causa no huyó por haber sido responsable del asesinato en inmediaciones del parque de la Independencia luego de la victoria auriazul. A la hora de analizar la situación, remarcó: "preservar la libertad en ningún sentido puede tomarse como un indicador de culpabilidad".

"Muchas veces, el que más se asusta es el más inocente", apuntó el defensor de Reifenstuel. Al margen del caso de su cliente, el letrado sostuvo que "las posibilidades de sufrir un castigo injusto cuando uno no cometió ningún delito, aterran aún más que las consecuencias necesarias cuando uno efectivamente cometió el hecho".

En cuanto a la próxima audiencia sobre el crimen posterior al triunfo de Central sobre Newell's, Bedouret evitó confirmar si Reifenstuel está dispuesto a hablar ante la familia de la víctima. "Son decisiones estratégicas muy finas que aún no hemos tomado", señaló.

El letrado dio un mensaje contundente en cuanto al impacto social del caso y expresó: "La muerte de Ivana Garcilazo nos aflige a todos". Si bien ratificó que el prófugo estuvo en la zona donde mataron a la muchacha, anticipó que dará la batalla judicial para demostrar la inocencia del profesor de química.