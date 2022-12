Crecen los casos de Covid y las autoridades piden extremar los cuidados

En Rosario el incremento de positivos también confirma la tenencia a la suba. Según datos relevados este martes por la Mesa de Informes de la Secretaría de Salud municipal, del total de las muestras que se procesan en el Laboratorio del Cemar, el 35% ya da positivo.

Los testeos, de todos modos, son bajos. Según los protocolos vigentes, el hisopado que permite saber si una persona tiene o no Covid se realiza solamente a personas mayores de 50 años, individuos con problemas de salud crónicos de todas las edades y personal de salud o de fuerzas de seguridad.

La dinámica es la misma que durante toda la pandemia. Es necesario que un médico haga la indicación para el hisopado y complete la ficha epidemiológica. Si la persona tiene obra social o es socio de una empresa de medicina privada, le informarán en qué laboratorio testearse. Si la consulta se hace en un efector público (al no contar con otra cobertura), el médico que asista al paciente indicará si es necesario o no el testeo y dónde hacerlo.

Están además disponibles en farmacias los autotest, que rondan los 1.500 pesos.

Para quienes no tienen problemas de salud crónicos y manifiestan al menos dos síntomas compatibles con Covid: tos, resfrío fuerte, dolor de cabeza, malestar general, fiebre, dolor de garganta, la indicación oficial es que se aíslen cinco días, sin necesidad de testeo. Con el aislamiento evitan esparcir el virus.

El 0800 que funcionó durante los momentos críticos del Covid ya no está disponible. Por lo tanto es necesario comunicarse con el médico de cabecera o acudir a un efector público.

Contagiosa

La nueva ola está siendo provocada en distintas partes del mundo por Omicron sublinaje B4 (que en el país ya se detectó, aunque no se sabe en qué proporción, ya que el nivel de hisopados es muy reducido). “Es muy contagiosa, pero no es más grave que las anteriores en cuanto a lo que provoca en el organismo”, señalan los infectólogos.

Los más vulnerables (adultos mayores, personas con comorbilidades, inmunosuprimidos) tienen más riesgo de hacer cuadros severos, de allí que especialmente para estos grupos se recomiende completar el esquema de vacunación contra el Covid y extremar las medidas de prevención.

De todos modos, para quienes que no tienen una situación de mayor riesgo si se contagian, la vacunación también es importante porque, como ya se demostró en olas anteriores, cuantas más personas están inoculadas más se controla la circulación viral y menos se resiente el sistema de salud.

En Santa Fe se está aplicando la vacuna Moderna, que está basada en ARN mensajero y ha demostrado efectividad para proteger de las formas severas del Covid.

Respecto a la vacuna bivalente, que ya se aplica en Chile, por ejemplo, y en varios lugares de Europa, aún no llegó a la Argentina. Se trata de dosis de última generación que son especialmente eficaces para la variante Omicron en los sublinajes B4 y B5, lo que no significa que las vacunas disponibles no sirvan, según indicaron las autoridades sanitarias.

Las vacunas

El secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, dijo este martes a La Capital que en tan solo 10 días se incrementó un 60% la cantidad de personas, en su mayoría adultos mayores, que acudieron a completar el esquema de vacunación en los efectores rosarinos.

Las vacunación es libre, lo que significa que no hace falta turno en ninguna de las dosis, incluida la del quinto refuerzo.

Tanto a nivel provincial como municipal las autoridades sanitarias indicaron que no hay faltantes de dosis de vacunas.

El lunes se produjo una situación puntual en el Hospital Carrasco (y algo similar ocurrió en el policlínico San Martín) donde mucha gente acudió en un lapso corto y eso generó que se arme una fila larga en esos efectores.

De allí que la recomendación oficial desde el área de Salud es que los rosarinos concurran al vacunatorio más cercano a su domicilio, porque en todos los centros de salud pueden inocularse, no sólo en los hospitales.

El municipio está vacunando en los 52 centros de Salud municipales y en el Distrito Centro. Además se inocula en la plaza San Martín (Dorrego y Córdoba), en el Centro de Salud Martin (Moreno al 900) y en el Sindicato de Luz y Fuerza (Paraguay 1135).

También pueden aplicarse dosis en los hospitales Roque Sáenz Peña, Alberdi, Carrasco y Vilela, de 8 a 16, sin turno previo. Hay que llevar el DNI o el cartón donde se registran las dosis ya aplicadas.

La provincia, además, vacuna de lunes a viernes en los efectores que están detallados en este link: https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/horariosvacunatorios

barbijos.jpg

Atención a los cuidados

Ante todo los médicos y funcionarios de Salud recomiendan volver a tomar medidas preventivas. Entre las más importantes se incluyen:

Lavado constante de manos con agua y jabón.

Ventilar los ambientes varias veces al día.

Utilizar barbijo en espacios cerrados (oficinas, colectivos, instituciones de salud), especialmente las personas que tienen factores de riesgo.

Completar los esquemas de vacunación (esquema inicial y dosis de refuerzo de acuerdo a la que tenga colocada cada persona y siempre que hayan pasado 120 días de la última dosis).

Aislarse cinco días ante síntomas compatibles con coronavirus.