Corral: "Se supo por el informe del diario"

El intendente santafesino, José Corral, ponderó ayer que se "debata públicamente" la grilla salarial de los empleados jerárquicos de la Empresa Provincial de la Energía, a la vez que lamentó que su difusión "haya sido resultado de una investigación periodística y no de una publicación por parte de los organismos públicos que es lo que hubiese correspondido".

En referencia a lo revelado el pasado domingo en exclusiva por este diario, Corral consideró que la publicación de los sueldos de la empresa energética "es una buena contribución al esfuerzo que están haciendo las familias, los comerciantes y los industriales de la provincia para que esto se debata".

—¿Gana poco el gobernador o ganan mucho los directivos de la EPE?, le preguntaron a quemarropa ayer los periodistas a Corral.

—"Si los sueldos son de $400.000, me parece que están fuera de proporción, y no tienen relación con lo que se hace. Habría que preguntarles a los vecinos si con el esfuerzo que están haciendo para pagar la tarifa no les parece que son sueldos excesivos, que deberían discutirse y bajarse".