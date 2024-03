Comienza la intervención de federales en cuatro zonas calientes copadas por el narco

Angelini indicó en declaraciones a LT8 que los vecinos de Empalme Graneros y Ludueña ya perciben la presencia de uniformados de fuerzas federales desde hace un tiempo. "Ahora, nos hacemos cargo de Tablada, Triángulo, Moderno y otras zonas. Son 4 de 8 en las que quedó dividida en conjunto con la provincia de Santa Fe. "Son las áreas más conflictivas en donde tenemos el mayor registro de incidencias. No solo sumamos fuerzas federales sino que hará elementos de las fuerzas armadas y también buscando el compromiso de otros distritos para colaborara con el Ministerio de Seguridad de la Nación para ayudar a Santa Fe" , enfatizó el hombre designado por la ministra del área Patricia Bullrich para articular con la provincia.

Según voceros oficiales de la cartera nacional se trata de un total de más de 2 mil agentes, entre personal de calle y tareas administrativas; a lo que se suman departamentos de investigación. "El control del territorio en estas 4 zonas picantes lo harán las fuerzas federales, no la policía de Santa Fe", explicó la vocera . La preminencia será en la toma de decisiones y luego todo el accionar se volcará en la mesa de análisis semanal con los datos barrio por barrio. Allí, serán analizadas por el Coman do Unificado donde están todos los jefes de las fuerzas federales actuantes y de la provincia.

2024-03-13 gendarmes2.jpg

Cada repartición cuenta con su centro de monitoreo y luego se aplican en las reuniones de coordinación. A esa mesa acude Angelini, los jefes policiales y el secretario de Seguridad santafesino Omar Pereyra entre otros.

Además existe ya otra mesa de inteligencia donde se trabaja con fiscales de Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"Los nuevos que llegaron van a hacer el mismo trabajo que están haciendo en los barrios los que ya están acá. Y en donde en muchos casos se ha logrado bajar las reincidencias de delitos. Es un trabajo de prevención y operativos de saturación que se suman en toda la ciudad, no solo en sectores puntuales y esto será las 24 horas", remarcó la funcionaria allegada al subsecretario Angelini.

Ya están completos los 450 que desembarcaron en las últimas horas en Rosario que se suman para totalizar unos dos mil efectivos federales.

En cuanto a la llegada de fuerzas armadas, la fuente oficial indicó que llegarán este jueves con armamento, inteligencia y vehículos. Logística, helicópteros, patrulleros, motos, tanquetas, pero donde los militares no tomarán intervención, solo apoyo de pertrechos y equipamiento. Son 20 autos, unimogs, camiones, combis y colectivos que arribarán entre jueves y viernes. La base de helicópteros será en San Lorenzo.

genda.jpg

La mancha venenosa

Desde que se tomó real dimensión del impacto, poder de fuego y efecto de temor en la sociedad con muertas de personas inocentes en manos del narcotráfico, todos los referentes de los distritos del país, comenzaron a abonar la idea de frenar "la mancha venenosa" que se instaló en Rosario.

Prueba cabal de ello son las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. Con relación a aunar esfuerzos el funcionario indicó que el gobernador Maximiliano Pullaro "se mostró predispuesto. Bullrich nos planteó que hay que hacer una modificación en la ley de Seguridad Interior para que en este tipo de situaciones se reúnan los mejores agentes de cada policía y se pueda resolver el problema", manifestó para revelar que están en condiciones de enviar a Santa Fe 400 efectivos de las fuerzas de operaciones especiales, 80 patrulleros, 3 mini buses, 3 helicópteros y drones. "No nos sobra pero es nuestra reserva operativa", indicó Alonso.

La propia Bullrich confesó públicamente que el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni la llamó para ofrecerle ayudar a Rosario. "Que Rosario no se convierta en un modelo para otros lugares. Aceptamos la ayuda, todo es necesario”, dijo la ministra nacional para agregar: "Todos tenemos algo para aportar, es un tema importante. En la seguridad no tenemos color político. El país está avanzando en materia de seguridad”.

En sintonía con lo dicho se pronunció el propio Berni. "Si no lo solucionamos entre todos los distritos, se puede profundizar con el tiempo. El que cree que el narcotráfico no ha llegado al resto del país no entiende el problema”, advirtió.

milis.jpg

Tampoco fue casual que el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros haya viajado a Rosario para hablar con sus pares santafesinos. "Se refirió a reforzar los controles en su provincia. El apoyo fue moral y la disposición de acompañar cualquier pedido ante el gobierno nacional como región. Se habló también sobre San Francisco y la vecina localidad santafesina de Frontera" donde el funcionario cordobés expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia narco. De esta forma, Buenos Aires aportaría efectivos y móviles en el marco de la Ley de Seguridad interior, la que muchos quieren modificar para facilitar el envio de tropas provinciales a los focos de violencia extrema y narcoterrorismo. Desde Santa Fe, voceros del ministerio de Seguridad indicaron que se está trabajando en el convenio que permita desplegar tareas en la provincia.