La cervecería Peñón del Aguila se convirtió en el primer local gastronómico con faja de clausura de la ciudad de Funes durante la cuarentena. El motivo fue la violación del decreto provincial que reglamenta el funcionamiento de los bares. La fiscal Alicia Raquel Almada dictaminó la clausura por el exceso de personas en el establecimiento, alrededor de 200, y por permanecer abierto más allá del horario límite de las 23, según determina el DNU firmado por el gobernador Omar Perotti.

La apertura de la cervecería, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2795, camino al Liceo Militar, se extendió más allá de la medianoche del sábado y con un número de asistentes que superó ampliamente el establecido por decreto, de hasta un 50 por ciento de la capacidad del local. En un primer momento la Municipalidad de Funes actuó con sus organismos de control, hasta que tuvo intervención la policía y luego la fiscal Almada, que determinó la clausura alrededor de la 1 del domingo.

El subsecretario de Control Urbano de la ciudad, Eduardo Aucar, señaló que en la comisaría 23ª fueron demoradas "12 personas, entre las que estaba el titular del negocio. El resto eran empleados. Entendemos que hay necesidades para trabajar, pero no es posible hacer cualquier cosa. En el bar alcanzaba con cuatro empleados era más que suficiente".

Una vez realizados los trámites correspondientes en la comisaría, todos fueron liberados en la mañana del domingo.

El funcionario contó que en la cervecería se hizo presente en un primera instancia "el personal de Control Urbano a pedir que cierren. Había un montón de gente, más de la permitida. Pero no hicieron nada. A la medianoche empezaron a recibirse llamados telefónicos al 911 y a Control Urbano de parte de vecinos, porque seguía abierto y se quejaban de los ruidos".

"A la medianoche se presentó personal del Comando Radioeléctrico, de Control Urbano y de Tránsito de la Municipalidad. Como intentaron seguir trabajando, la policía se puso en contacto con la fiscal Almada, que ordenó la clausura y la detención de 12 personas por incumplimiento al DNU", agregó.

Peñón del Aguila es una firma de origen cordobés. A comienzos de 2019 se abrió una franquicia en Funes, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2795, camino al Liceo Militar. El intendente Rolvider Santacroce dijo que no es ninguna sorpresa lo sucedido. "Es un bar que tiene problemas desde hace muchísimo tiempo, con ruidos molestos y denuncias de vecinos. En varias oportunidades fue clausurado y multado. En la gestión anterior también se había clausurado".

El intendente expuso su cansancio por la reiteración de los incumplimientos por parte de este local gastronómico. Piensa ser más estricto antes de habilitar la reapertura. "El juez de faltas dictaminará la multa y el tiempo de la clausura. Pero más allá de lo que disponga, no lo van a abrir hasta que el dueño no hable conmigo. Tenemos que conversar para ver los parámetros para su funcionamiento de aquí en más", planteó.

El intendente agregó que desde la apertura de los locales gastronómicos, habilitados a través de un decreto provincial, es la primera vez que tienen inconvenientes con un establecimiento. "Con bares, restaurantes y pizzerías no hemos tenido problemas. Desde la Municipalidad se intenta ser un poco contemplativo si alguno se excede un poco más de las 23. Pero en el caso de la cervecería querían seguir sin importarles el horario, y encima con un montón de gente", señaló.

Santacroce consideró que la cantidad de jóvenes que se congregaron en la cervecería también es consecuencia de un fenómeno particular que se da en la ciudad durante los fines de semana. "No hay problemas con los que viven permanentemente en Funes. Pero hay otros que vienen acá los fines de semana. Y no hay mucha conciencia de lo que estamos viviendo. En este fin de semana hubo 30 o 40 mil personas que no son de acá. Quieren hacer fiestas y cumpleaños, en casas de fines de semana y quintas. Si bien se permite abrir a los locales gastronómicos, no podés poner la música como si fuese un cumpleaños de 15", dijo.