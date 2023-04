Chocan un colectivo y dos autos en el Metrobús Norte: pasajeros heridos

Los conductores de dos autos y el chofer de un colectivo protagonizaron un siniestro vial este jueves por la mañana en inmediaciones del Metrobús Norte a la altura del cruce de las avenidas Alberdi y Carballo. No hubo heridos de gravedad pero sí ocho pasajeros de la línea 107 Negra que resultaron golpeados y fueron atendidos por el Servicio Integrando de Emergencias Médicas (Sies).

El hecho ocurrió a las 7.25 cuando, según una versión preliminar, un Renault Clío frenó al ponerse el semáforo en rojo y un Renault Megane que venía atrás no pudo esquivarlo y maniobró hacia el carril exclusivo. Fue entonces que primero rozó al Clío y luego se puso a la par de un colectivo de la línea 107 Negra que lo embistió.

El Megane terminó incrustado en el cantero señalizado del comienzo de la parada del Metrobús. "Yo venía por el carril rápido, no alcanzo a frenar, me choca de atrás el Megane y se pasa para el carril del colectivo y lo impacta" , contó el conductor del Clío al móvil de Telefé Rosario.

En cuanto al chofer del colectivo, declaró: "El chico se asustó porque frenaron los autos de golpe, pegó el volantazo, se metió en el carril exclusivo y no tuve forma de esquivarlo porque me pega él de costado, no lo choco yo". "Una mala maniobra del chico", concluyó el chofer.