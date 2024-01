Caída de árboles: más allá del viento y las lluvias, apuntan contra la poda indiscriminada

La experta sostuvo este martes mientras en Rosario se registraba una intensa lluvia: “Hay cuestiones sobre las que venimos reclamando con vecinos y compañeros de otras organizaciones: el problema de la poda indiscriminada y el trabajo invasivo que se hizo sobre el arbolado . Hay que tener presente que hablamos del árbol como un ser vivo. En muchos casos se les saca el 40, 50 ó 60 por ciento del follaje, se lo debilita y cuando hay alguna condición con fuertes lluvias, el árbol no tiene forma de sostenerse y cae”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , la referente de Amigos de los Arboles remarcó: “ Es impresionante lo que ha ocurrido últimamente con las podas, incluso en época de sequía cuando no está recomendado porque presentan un debilitamiento en general de todo su sistema . No tienen espacio. Las veredas son muy chicas, se tocan las raíces porque hay muchas obras en construcción” .

Y agregó: “Si el árbol no genera una buena base, con todas las obras que se están haciendo por los servicios, un vecino que construye una cazuela y lo hace mal porque no está bien informado y le corta las raíces otra vez, así se generan situaciones y el sistema inmunología del árbol empieza a decaer, y se desploman”.

Citta Giordano recordó que las organizaciones ecologistas “siguen exigiendo que se haga con urgencia los planes de relevamientos de arbolado público. Tampoco se realizan reforestaciones eficientes para que toda la ciudad de Rosario vuelva a tener la cantidad de follaje que se ha sacado. Todo eso hace que la ciudad se debilite porque pierde verde. Hubo casos de que le han quitado a árboles el 50 por ciento del follaje. Especialistas en arboricultura dicen que la poda debería afectar el 10 ó 20 por ciento por vez”.

“El follaje del árbol es el sistema respiratorio también. ¿Por qué se caen los árboles? Algo sucedió en los últimos tiempos, porque antes no había tantos casos de caídas. Y un árbol no tiene una vida útil tan corta como para que se caigan tan seguido. Es porque están totalmente desequilibrados por las podas y los cortes constantes de raíces. Nosotros presentamos pedidos de informes nos parecía que la mayoría de las podas y extracciones estaban de más. En general no obtuvimos respuestas, concluyó".