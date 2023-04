Brote de dengue: cómo prevenir el contagio en niños desde los 2 meses de vida

Esas son solo algunas de las recomendaciones especiales que brindó a La Capital la médica especializada en infectología de la Sociedad de Pediatría, Daniela Uboldi. Los datos son más que necesarios cuando el parte semanal de Salud de Santa Fe (se renovará este miércoles) indica que se registraron en los últimos siete días 7.661 casos de enfermedades por mosquitos, dengue y chikungunya, 14 requirieron internación, entre ellos dos niños que se encuentran en terapia intensiva en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.

image - 2023-04-11T123946.738.jpg

Uboldi dijo que las condiciones cambian según se viva o esté con los chicos en un departamento o por el contrario en casas con espacios al aire libre o ventanas sin mosquiteros.

"En importante que en este período de brote estemos nosotros y los chicos como la gente en el campo: lo más cubiertos posibles, con mangas largas y pantalones largos y con ropa clara, no colorida y no usar perfumes. Y se evite pasear con los pequeños al aire libre en las horas de luz, este mosquito pica en ese momento o cuando cae el sol. Pero si eso no se puede evitar, a partir de los 2 meses se recomienda no salir sin ahuyentadores o tules y tampoco por espacios de tiempo muy prolongados".

En caso de usar repelentes, hay que evitar rociar a los chicos en la cara, sobre lastimaduras o en las manos. Si se usan los de tapa verde (de 25% de concentración de DEET) hay que renovarlo cada 6 horas; si es el de tapa naranja (15%) cada 3 o 4 horas y si tiene menos concentración, hacerlo cada una hora.

En los barrios vulnerables suele quemarse pan o hierbas para espantar a los insectos con el humo. Pero Uboldi prefiere que se evite esa práctica con los más chicos porque "puede irritarles las vías respiratorias". Siempre remarcando "en caso de que se pueda" la médica aconsejó "cerrar las ventanas cuando cae el sol y usar tules".

Recomendaciones a los médicos

La médica también recomendó a sus pares, sobre todo de centros de Salud, que en caso de atender a chiquitos o adolescentes con síndrome febril en este contexto de brote "es importante que se retiren con el repelente; es parte del medicamento. Así como es importante que se vayan con el paracetamol para protección del febril también es importante el ahuyentador para que no contagie a su entorno".

En cuanto a las aguas en reposo o estancandas Uboldi recordó una vez más que los reservorios estén sin agua. Y si hay piletas aún con agua "hay que mantenerlas con cloro y productos químicos, removerlas o directamente vaciarla o dejar podrir el agua" ya que son insectos de "agua limpia estancada" y "de puertas adentro".

Y reiteró: "Los síntomas de los virus son muchas veces muy parecidos, pero si los chicos menores de 10 años tienen cuadros intestinales con vómitos o diarreas o rash en todo el cuerpo, no crean que es rotavirus o sarpullido por la fumigación, en este brote lo más probable es que sea dengue".