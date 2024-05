Bartolacci planteó los graves problemas que aquejan a las universidades

Aseguran que en la salud pública de Santa Fe no hay pacientes de cáncer sin medicación

El rector de la UNR destacó que no se trataba de un reclamo corporativo de las universidades sino "de la convicción de que lo que nos hace verdaderamente libres es la educación pública, la formación universitaria, la ciencia y la cultura nacional" y agradeció el espacio para poder llevar adelante una conversación urgente para el desarrollo del país.

Explicó también que si bien hubo un incremento del 70% en la cuota de marzo, y que existe una confirmación de otro 70% en la cuota de mayo, "es importante decir que ese incremento es solo sobre los gastos de funcionamiento, y como no es retroactivo a enero, es un aumento real del 105%".

image (6).jpg No habrá ningún tipo de actividad este jueves en las facultades de la UNR por un paro a nivel nacional.

"Claramente es un aliciente -puntualizó-, porque es mayor a cero, pero es insuficiente porque es mucho menos del 300% de inflación que hubo desde que se definió el presupuesto hasta ahora, y agregó: "Para que se tome una dimensión en los primeros cuatro meses del año pasado la universidad pagó $120 millones en luz y en los primeros cuatro meses de este año $405 millones. Tuvimos que hacer frente a esa erogación prácticamente con el mismo presupuesto".

Además, Bartolacci expuso que la gravedad del problema es muy grande ya que las universidades compran, licitan, y adjudican contra un crédito presupuestario, y de no haber incremento en el presupuesto de los gastos de funcionamiento, llegará un momento en lo que no va haber contra que imputar. "No es dramatismo de las universidad nacionales -enfatizó-, por eso planteamos estas dificultades. Si el país quiere revertir los problemas que tiene es necesario priorizar y custodiar la educación pública, porque tenemos al 60% de los chicos bajo la línea de pobreza, porque la universidad pública es una herramienta de movilidad ascendente, y porque la ciencia nacional es el diferencial para el desarrollo".

Bartolacci explicó que también existe un serio problema vinculado a la situación salarial de todos los trabajadores de la Universidades Públicas. "(el tema) requiere atención con celeridad para poder revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Hace falta un acuerdo razonable que pueda zanjar este problema", al tiempo que propuso revisar lo destinado a los programas de asistencia y becas estudiantiles porque "en una situación de crisis económica eso impacta en la posibilidad de poder sostener los estudios de muchos estudiantes universitarios".

Las obras que hacen falta en la UNR

También manifestó que otro inconveniente es la discontinuidad del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, lo que provoca que muchas obras que estaban siendo ejecutadas no puedan finalizarse. "Es importante poder tener alguna certeza al respecto, como así una interlocución válida para poder resolver los problemas que estamos planteando. En el caso de la UNR son cinco obras que son muy importantes para nuestra comunidad".

A su vez, el rector recordó que el problema no sólo se limita al sistema universitario sino que también afecta al sistema científico "que impacta en nuestras comunidades ya que compartimos institutos de investigación, docentes que son investigadores, infraestructura y equipamiento".

Por último, recordó el gran acompañamiento que tuvo la Marcha Federal Universitaria que se realizó el pasado 23 de abril. "Es un mensaje que hay que saber leer cada uno desde su lugar. Primero, quienes tenemos responsabilidad en las universidades públicas, por supuesto el apoyo es alentador, pero claramente pone también en evidencia que hay que seguir trabajando para transformar lo que falta en nuestras instituciones para cumplir con nuestra misión. Es un mensaje también para las autoridades nacionales de que podamos tener medidas que reviertan la situación, y para el Congreso Nacional, que tiene competencias en materia presupuestaria para poder aprobar el incremento que los proyectos presentados plantean".