Un extesorero del Sindicato de Peones de Taxis y que se postula para las próximas elecciones en el gremio denunció hoy en Fiscalía que el frente de su casa fue baleado anoche y si bien dijo desconocer quiénes serían los autores del hecho, señaló que "no sería descabellado" que la actual conducción del gremio, encabezada por Horacio Boix, estuviera involucrada.

En declaraciones al programa "Procopio 830", que se emie por La Ocho, Ricardo Vidal comentó que "anoche, entre las 22.20 y las 22.30, recibí más de 15 balazos al frente de mi casa, que está en Rueda 79 bis, entre Esmeralda y Chacabuco".

El taxista señaló que "afortunadamente no pasó a mayores mi esposa llegó a al casa apenas cinco minutos después", y agrergó: "No había nadie por suerte en la casa. Me rompieron los vidrios del portón, los de la ventana del dormitorio y los daños normales que provocaron tantas balas. Llamé al 911, después vino la Policía de Investigaciones, levantó las pruebas correspondientes y hoy efectué la denuncia en Fiscalía".





Vidal comentó que existen coincidencias entre su postulación a secretario general del gremio -que en la actualidad conduce Horacio Boix- porque "desde que yo empiezo a armar esta lista y se da a conocer tuve problemas. Hoy no puedo culpar a nadie, pero las cosas están dadas de esta manera. Desde que me presenté como lista opositora me empiezan a hostigar y llegan estas amenazas y estas cosas que están pasando".

"Hoy no puedo culpar a nadie, pero desde que me presenté como lista opositora me empezaron a hostigar y a amenzar"

Tras asegurar que aún no recibió respuestas al pedido de fechas para las próximas elecciones -que podrían desarrollarse en octubre-, Vidal fue claro: "Esto es muy simple. Los compañeros hoy no se sienten representados por el gremio. Como yo estuve tanto tiempo, me hablaron y me decidí".

"Las deducciones se las dejo a la Fiscalía. No puedo decir que fue tal persona, pero a partir de que me postulo empiezan a pasar estas cosas", dijo el candidato a reemplazar a Boix y cuando lo consultaron sobre si la conducción actual del gremio podría estar relacionada en el ataque respondió: "No sería descabellado".

"Entiendo que esto tiene que cambiar, no puede ser que el tipo (aludiendo al actual titular del sindicato Horacio Boix) se quede en el sillón para toda su vida. Aparte los compañeros me vinieron a buscar porque no se sienten representados", redondeó.