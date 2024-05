Árboles caídos: el municipio apunta a las raíces deterioradas por intervenciones en la vía pública

Tras la caída de dos árboles de gran porte en el centro, en un día en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó ráfagas de viento que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora , desde la Municipalidad indicaron que no había reclamos por ninguno de los dos casos y sumaron que la falta y el deterioro de raíces en los ejemplares corresponde a trabajos que se realizan en la vía pública sin respetar el debido protocolo ni el cumplimiento de la ordenanza municipal de arbolado público ni la ley provincial de arbolado . En ese sentido, apuntaron que el cumplimiento de las normativas locales y provinciales deben ser respetadas, también, por empresas privadas y públicas, así como por los vecinos que intervengan en ese espacio.

A primera hora de la mañana de este miércoles, Defensa Civil acudió a un llamado en Balcarce al 200 por la caída de un árbol de gran porte. Se trató de un jacarandá que terminó sobre la fachada de un estacionamiento y destruyó cuatro autos que estaban allí. Por el hecho no se registraron heridos.

arbolado balcarce 200 Desde Defensa Civil indicaron que las raíces del jacarandá estaban deterioradas. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Cuando llegamos, nos encontramos con el panorama del árbol caído sobre un estacionamiento, causando serios daños a cuatro vehículos. Las raíces se veían deterioradas, pero personal idóneo en esa materia deberá determinar si esa fue la causa de la caída”, explicó Cristian Reynoso, de la Dirección de Defensa Civil.

Con relación a ello, desde la Municipalidad insistieron en que todo actor que realice cambios en el entorno urbano debe respetar tanto la ordenanza local como la normativa provincial al respecto, y resaltaron que ninguno de los dos ejemplares tenía reclamos previos.

Obras en vía pública

Para intervenir en veredas, los ciudadanos o empresas que deseen hacerlo tienen que solicitar una apertura en vía pública a la Secretaría de Obras Públicas municipal. Este instrumento tiene una variante ante casos de emergencia, el cual es solicitado por empresas, mayormente de servicios, para intervenir en la vía pública sin necesidad de que el municipio autorice, por lo que puede accionar y notificar luego de la ejecución.

Para el tratamiento del arbolado hay un protocolo que se acuerda previamente con Obras Públicas y con la Secretaría de Planeamiento para no interferir en el arbolado, según explicó a La Capital la subsecretaria de Cambio Climático municipal, Pilar Bueno.

arbolado arboles balcarce 200 En el episodio de Balcarce al 200, cuatro autos fueron impactados por un árbol que cayó sobre un estacionamiento. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“El protocolo es algo sencillo, que se les da a tanto a la EPE como a Aguas Santafesinas y a cualquier particular que haga una solicitud de apertura en la vía pública, en la cual se establece la relevancia del arbolado, se notifica sobre la normativa vigente y sobre que el árbol no puede tocarse, además del cuidado que se le tiene que dar”, detalló, para sumar que a los ejemplares no se le pueden tocar las raíces.

La funcionaria indicó que en la ciudad rige la ordenanza Nº 5.118 y en la provincia, la ley del árbol Nº 13.836. Esta última prohíbe la poda de raíces del arbolado público, aunque cuenta con algunas excepciones, entre ellas en caso de impedimentos al “trazado y realización de obras públicas o la prestación de servicios públicos”.

Por su parte, la normativa local, en su artículo 12, manifiesta que “las empresas que realicen nuevos tendidos subterráneos o aéreos o reemplacen los existentes, deberán presentar a la Municipalidad el correspondiente proyecto, siendo condición necesaria para ser aprobado que se contemple la situación del arbolado en carácter de bien y servicio público. La Dirección de Parques y Paseos indicará a las empresas interesadas las modificaciones a realizar en el proyecto, para salvaguardar al arbolado público”.

Entorno urbano

La subsecretaria expresó que por la ordenanza tienen competencia sobre el arbolado público, pero que el mismo se encuentra afectado a otras variantes, como las intervenciones humanas o la intensificación de ciertos fenómenos climáticos.

“El arbolado está atravesado por un conjunto de elementos que son contextuales, como el cambio climático y los eventos extremos que nos están sucediendo, como pasó con el viento en este caso concreto. Pero también con la acción en el entorno urbano, tanto del vecino cuando arregla su vereda como de los servicios y otras actividades que se realizan en la calle todos los días”, explicó.

En tanto, añadió: “Hay que entender que el protocolo, la normativa de arbolado y la ley provincial rigen para todos, no sólo para el municipio. La obligatoriedad del respeto al arbolado es general. Las acciones que se emprenden desde el ámbito privado o público tienen que cumplir con las mismas reglas”.

Bueno detalló que los dos casos que se dieron en el centro son árboles que no tenían reclamos y “aparentan estar bien, pero en un evento de viento el árbol se cae. No es la primera vez que pasa. Ahí es cuando se evidencia que el ejemplar está atravesado por todas las circunstancias anteriores”.

“Tenemos que ser muy claros: todo aquel que interviene en el ámbito urbano, no sólo la Municipalidad, tiene que cumplir con las mismas normas. Vamos a buscar toda la información asociada a estos ejemplares, pero la responsabilidad es colectiva. Obvio que nosotros tenemos que asumir responsabilidades, pero pensar que la Municipalidad es la única que toca o deja de tocar un árbol tampoco es justo”, concluyó.