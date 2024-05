Ante la crisis, muchos clubes de barrio optan por no abrir sus piletas este invierno

A los clubes de barrio se les hace cada vez más difícil enfrentar la crisis . Según revelaron, hay varias instituciones que decidieron no inaugurar la temporada de invierno de los natatorios ya que, mientras las facturas de agua, luz y gas registran aumentos que rondan el 150%, a muchos socios se les complica poder pagar la cuota.

Tal como ocurrió en la gestión del ex presidente Mauricio Macri y se profundizó con la falta de actividades en plena pandemia de coronavirus, los clubes de barrio sufren los embates de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos que ocupan esos espacios para desarrollar una vida deportiva y social.

En el caso de los servicios, señaló que los aumentos "en algunas facturas llegaron al 100%, algunas 150% y otras no tanto". Y planteó: "No comprendemos la razón de la variación , más allá del descuento especial que tienen los clubes".

"Frente a los aumentos en las tarifas y en los costos operativos propios del mantenimiento del club, tales como pintura y otros artefactos y elementos, probablemente habría que aumentar la cuota alrededor de un 150%, sin sumarle la cuota deportiva de cada actividad particular como gimnasio o el deporte mismo", detalló.

Y completó: "Estamos hablando de cuotas que oscilan los $6 mil. Y que si bien suenan irrisorias a los vecinos que realizan sus actividades en clubes de barrio les duele pagar ese monto".

Esos incrementos, según señaló, obligaron a muchas instituciones a vaciar el natatorio para no desperdiciar agua y no usar calefacción que se destina a la pileta climatizada. "Hay muchos clubes que decidieron no abrir la temporada de pileta de invierno y esperan hasta el verano", aseguró.

Por último, reflexionó: "La realidad es que este tipo de instituciones son de vital importancia para el entretejido social en cuanto a la contención y desarrollo de los sectores más vulnerables, pero la realidad es que con estos aumentos tarifarios hay que hacer malabares para afrontar los costos sin trasladar el incremento a los socios".