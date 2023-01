Angel Correa, el campeón rosarino cuya imagen no está en los colectivos

El merecido reconocimiento que plasmó la Municipalidad de Rosario a Lionel Messi y Angel Di María con el ploteado de sus imágenes en una de las flamantes unidades del transporte urbano de pasajeros, tuvo una evidente omisión: Angel Correa, representante de la ciudad en la selección argentina que también levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 . En el entorno del jugador, oriundo de barrio Las Flores, optaron por no polemizar pero reconocen que les causó dolor la inexplicable decisión.

El delantero, de 27 años, participó junto a su compañeros de la selección argentina en los multitudinarios festejos en Buenos Aires, pero no pudo visitar Rosario. Es que su mujer, Sabrina Di Marzo, cursa un embarazo de casi 8 meses a la espera del nacimiento de la tercera hija de la pareja, razón por la cual la familia emprendió viaje directamente a Madrid para retomar los controles médicos.

Mientras tanto, el Ejecutivo municipal tuvo la idea de hacer un merecido y vistoso homenaje a los jugadores rosarinos que integraron la selección ganadora de la tercera estrella, pero les rindió tributo solo a Messi y Di María y no incluyó a Correa.

El olvido fue notorio y quedó en evidencia el martes pasado, en el marco de la presentación de los flamantes 15 colectivos que se incorporaron al servicio de transporte urbano de pasajeros. Durante el acto en el Monumento Nacional a la Bandera, encabezado el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, se exhibió un coche con gigantografías de Messi y Di María levantando la Copa del Mundo. Correa brilló por su ausencia.

La omisión, sobre todo en una presentación oficial ante los medios, dejó en evidencia cierta negligencia de áreas específicas de la Intendencia, ajenas al aporte que hizo el jugador del Atlético de Madrid, un atleta de alto rendimiento que cultiva el perfil bajo y casi pasa desapercibido por su tímida personalidad.

Modelo para la ocasión

Según pudo saber este diario, la idea del ploteado surgió de la Subsecretaría de Comunicación Social. Se bosquejó un diseño que luego se propuso al Ente de Movilidad, desde donde dieron el visto bueno para estampar las imágenes de Messi y Di María. Evidentemente nadie revisó o reparó que faltaba Correa. O lo que sería más grave, hacer igualmente la presentación advertidos de la falta.

>>Leer más: Javkin presentó 15 nuevos colectivos que se suman al sistema con homenaje a Messi y Di María incluido

Desde la Municipalidad justificaron que “era un ploteo para el primer colectivo, había que presentarlo en conferencia de prensa y no había una foto colectiva original de los tres jugadores rosarinos. La de Messi y Di María es una toma original”, argumentaron.

Y según explicaron, “se trató de un modelo o prueba para la conferencia de prensa”. Así, adelantaron que para el ploteo del resto de los micros “se verá de realizar una composición o montaje” de Correa sobre la imagen de sus compañeros. En tiempos de digitalización al alcance de la mano, la explicación parece algo corta.

Lo cierto es que Javkin presentó las flamantes unidades que se sumarán al sistema de la ciudad. Los coches reforzarán las líneas 153 y 103, con ese ploteo “modelo” conmemorativo, pero con solo dos de los tres campeones del mundo oriundos de Rosario.

“Rosario: capital mundial del fútbol”, es la frase impresa en las nuevas unidades. Eso sí, el nombre de Correa figura por debajo del de Di María y de Messi. En el entorno íntimo del jugador dijeron que la noticia les causó cierta tristeza, que están acostumbrados a la indiferencia, y optaron por no entrar en polémicas.

Tristes y dolidos, pero lejos de las polémicas

César es el padrino y referente familiar de Correa en Rosario. Cuando La Capital le consultó sobre el tema dijo que recién se enteraba. “No quiero hacer declaraciones. Se que hay gente que no está bien por este tema. La empresa que maneja los derechos de imagen de Angelito sugirió que no haga declaraciones. Pero esto pasó siempre, aunque esta vez le dieron un poco más de lugar, no logro entenderlo. Angel fue parte de los procesos de la selección de Scaloni, de Martino y de Bauza”, valoró.

image - 2023-01-04T164030.716.png Los laterales del coche están ilustrados con los ídolos rosarinos, pero falta Correa.

Si bien el hombre reconoció que Lio y Di María “tienen más trayectoria porque son más grandes”, narró que “hay un poco de dolor, según escuché de los comentarios en el barrio, pero no queremos crear polémica. El (por Correa) es un chico tímido, perfil bajo, no hace declaraciones. No está enterado de esto. Voy a hablar con él mañana (por hoy)”.

>>Leer más: el homenaje a Messi y Di María en el Monumento visto desde el cielo

Con tranquilidad, César le restó importancia a la situación. “Hay cosas más importantes, esto pasa a un segundo plano. Sí hay que destacar que Angel está en el Atlético de Madrid, un grande de Europa, hace siete u ocho años. Le tocó participar poco en el Mundial pero hizo su aporte. Lamentablemente no pudo venir a Rosario después de los festejos en Buenos Aires porque su mujer está embarazada, por eso partieron rápido a Madrid”.

Son cuatro los campeones

El concejal Miguel Tessandori, del bloque Volver a Rosario, dijo que se enteró de los ploteos en los colectivos “por los diarios”. Fustigó la ausencia de Correa y que al menos no se haya hecho una ronda de consultas con algún integrante de la comisión de Cultura y Deportes del Concejo.

“La actividad en el Concejo terminó el 20 de diciembre. Pero tengo entendido que fue una resolución del Ejecutivo. Si esto hubiese sido puesto a consideración de la comisión, allí están Ariel Cozzoni y Aldo Poy, personas como yo ligadas al deporte. Claramente no estoy de acuerdo con la omisión de Correa, no corresponde”, recalcó el edil.

Es más, sugirió que también “debería estar Giovanni Lo Celso, que salió campeón de América y era parte del plantel (quedó afuera por lesión), y es merecedor de reconocimiento. Cuando se toman decisiones tan rápido se cometen errores. Estamos en receso de vacaciones, pero con la vuelta de los asesores de bloque, en febrero, vamos a hacer un pedido de informes y a solicitar que se incorpore a los cuatro campeones”.

Lo correcto era incluir a Correa

Para el concejal Carlos Cardozo (Unión Pro-Juntos por el Cambio) la mirada es un poco más crítica. “Yo no hubiese hecho ningún ploteo, pienso que con las proyecciones en el Monumento y toda la movilización popular se rindió el merecido homenaje de la ciudad a los campeones”.

El edil indicó que tampoco firmó el proyecto de entrega de las Llaves de la Ciudad a Messi, más “la catarata de proyectos que se presentaron. Hay propuestas para nombrar calles Messi y Di María, pero no cumplen con la ley vigente, ya que las nomenclaturas deben hacerse con personas que han fallecido, y después de un tiempo prudencial de su muerte”.

Sobre las imágenes en los micros, indicó que “ya que se decidió plotear las unidades con la figura de Messi y Di María, hubiese sido correcto incluir a Correa, a pesar de que su participación fue menos gravitante. Integró el plantel y eso lo hace quedar en la historia de nuestro fútbol para siempre”.

La imagen de Correa tampoco aparece en las proyecciones de videos cortos que se hicieron la semana pasada sobre la fachada del Monumento Nacional a la Bandera. Otro “olvido” de la Municipalidad.

Correa tiene a su abuela en barrio Las Flores, donde mientras la visitaba lo sorprendió la convocatoria de último momento al Mundial. También residen algunos hermanastros. El resto de su familia vive con él en España (su madre y cinco hermanos). En febrero será padre de su tercera hija.