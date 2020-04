Hasta ayer, más de 11,3 millones de personas habían ingresado a la página de la Ansés y completado la inscripción para cobrar durante abril el Ingreso Familiar de Emergencia. A partir del lunes, los datos de los inscriptos comenzarán a cruzarse con las bases de la Afip para conocer la realidad patrimonial y financiera de su grupo familiar primario. Tras ese proceso, el organismo informará quiénes pueden acceder al beneficio.

A través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, publicada anteayer en el Boletín Oficial, se determinaron las condiciones para el cobro del subsidio.

La norma determina que los solicitantes no podrán acceder al beneficio si algún miembro de la familia tiene un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado (a excepción de los contratos para personal de casas particulares), percibe ingresos por trabajar por cuenta propia como monotributista de categoría "C" o superiores o como autónomo, tiene una prestación por desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales o municipales. Tampoco si alguien de la familia accede a planes sociales como el Salario Social Complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

También se apuntan como incompatibilidades que la familia haya tenido en el último semestre un ingreso promedio mensual superior a los $33.750 (dos veces el salario mínimo, vital y móvil hoy vigente), si se gastó con tarjetas de débito o crédito una cifra mensual superior a los $23.625, si se obtuvieron rentas financieras por un valor superior a los $66.917 en el ejercicio 2018 o si en la declaración de bienes personales se consignaron activos por más de $1.620.000.

Otras incompatibilidades son tener vehículos por un valor que supere los $607.500 o tener aviones, embarcaciones o yates.