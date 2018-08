El senador justicialista por Tucumán José Alperovich confirmó esta mañana que votará en contra del proyecto de legalización del aborto y redujo aún más las chances de que la iniciativa avance en la sesión de este miércoles.

Alperovich llegó al Senado acompañado por su hija y antes de ingresar al Palacio Legislativa manifestó en declaraciones a la prensa que votará "en contra" del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Alperovich

"He visto mucho este tema, lo he estudiado mucho, he recorrido mucho Tucumán y hablado mucho con los tucumanos", señaló el senador nacional al justificar su anuncio.

Con este pronunciamiento, el rechazo a la legalización asciende a 38 votos mientras que los legisladores a favor son 31 y quedan por fuera el santafesino Omar Perotti, que no se pronunció públicamente, y la neuquina Lucila Crexell.

Crexell y Perotti impulsan, en tanto, dos proyectos distintos que proponen la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, eliminarla del Código Penal pero sin incluirlo en el sistema de salud pública.