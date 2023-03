Alertas por tormenta y por calor para diferentes zonas de la provincia de Santa Fe

Para la población de estas zonas, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el SMN lanzó una alerta amarilla por vientos para el sur de Santa Cruz en la costa y cordillera de Güer Aike, y en la cordillera de Lago Argentino.

En las zonas cordilleranas se desarrollarán vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 70 km/h con ráfagas, mientras que la zona este y costera será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Entre las recomendaciones, el SMN pidió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

También, este miércoles por la mañana regía otra alerta amarilla por calor para el noreste de Santa Fe en General Obligado, San Javier y Vera, y para el oeste de Corrientes en Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados.

El nivel amarillo implica un "efecto leve a moderado en la salud" y las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", precisó el SMN.