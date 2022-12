Al final, la provincia no hará una pileta olímpica en el parque Independencia

En agosto de 2021 el gobernador Omar Perotti había anunciado la construcción de una pileta olímpica dentro del Complejo Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo (Cerard). El lanzamiento se hizo pensando en llegar a tiempo para abril de este año, cuando tuvieron lugar los Juegos Suramericanos de la Juventud. Pero el objetivo quedó trunco.

“Tenemos el desafío de terminar estas obras para que los Juegos tengan toda la infraestructura necesaria, pero fundamentalmente para que nos quede aquí. No estamos generando esto para un evento, queremos que los deportistas del interior tengan infraestructura acorde para el entrenamiento”, había afirmado Perotti.

El proyecto nació durante la gestión de Hermes Binner, durante su segundo mandato como intendente de la ciudad en el año 2000. Luego, la idea se perfeccionó durante la gestión de Miguel Lifscthiz como gobernador y cobró impulso y convocatoria a licitación en la actual administración de Perotti.

El proceso dejó una firma cordobesa como preadjudictaria. Se trató de la UTE Pecam-Epreco con un monto de 1.359.453.096,93 actualizado meses después.

Cabe recordar que en octubre del año pasado y con más de 977 millones de pesos de presupuesto oficial inicial, se había establecido un plazo de 240 días de ejecución. Para ello, se colocó un cerco perimetral con el fin de preservar la zona sobre avenida Lo Valvo al 2700, en la continuidad de Presidente Perón y Ovidio Lagos, en pleno parque Independencia.

La pileta iba a tener 50 metros de largo por 25 de ancho e iba a estar ubicada junto al nuevo edificio del Isef Nº11.

El espejo de agua se había pensado para aglutinar allí a todos los deportes acuáticos como son natación aguas abiertas, natación artística, waterpolo y los Masters en todas sus disciplinas.

Pero a partir de febrero y en meses sucesivos las organizaciones ambientalistas y grupos de vecinos autoconvocados definidos como protectores de los árboles comenzaron a cuestionar la tala de ejemplares para permitir que la obra avance.

Militancia verde

En abril, asociaciones como Amigos del Parque Independencia, Protegiendo Nuestros Arboles Rosario, Multisectorial por los Humedales, Amigos del Arbol, Paren de Fumigarnos, Marcha Plurinacional de los Barbijos, Paren de Fumigarnos Santa Fe, Red Argentina de Arbolado Público, Propuesta Sur, Colectivo Amaranto, Conciencia Solidaria, Asamblea Socio Ambiental y El Paraná No se toca, entre otros, junto a unos cien vecinos elevaron una carta de protesta tanto a Javkin como a Perotti.

La preocupación era el retiro de 18 árboles en el predio, un tema que además promovió un pedido de informes en el Concejo Municipal. A coro, los ambientalistas repitieron que no estaban en contra de la piscina sino de la tala indiscriminada de árboles, muchos de ellos de difícil o imposible reimplantación en otro lugar.

A partir del segundo semestre del año en curso, el proyecto quedó en stand by. Y ayer se ordenó el retiro del enrejado. “La decisión de hacerla en Rosario está tomada, lo que pasa es que el gobernador debe avanzar en un nuevo acuerdo con el intendente para ver el lugar después del reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas. Se va a revisar el emplazamiento, pero no se dejará de hacer la pileta”, subrayó Frana.

Como ya se informó, la obra está preadjudicada. “Ahora hay que tomar la decisión de empezar”, señaló la ministra a este diario para ahondar: “Hay que redefinir el lugar y ver si legalmente se está en condiciones de encontrar otro. Sacamos el cerco perimetral dado que está pendiente la definición de la pileta y se está entorpeciendo el tema con los vecinos si permanece vallado. Se hizo un paso a paso, con toda esta movida y la imposibilidad de culminarla para los Juegos. No siempre las cosas salen como uno quiere o espera”, apuntó.

No obstante, destacó que “aún se está a tiempo de hacer la obra porque todavía no se firmó el contrato. Hemos escuchado a los vecinos, sus reclamos y lo que pasa en cada lugar. Si bien nos hubiese gustado una situación distinta, privilegiamos la escucha. Todavía no se tocó nada, con lo cual estamos a tiempo de revisar y buscar opciones”, dijo Frana y admitió que en un lapso de gestión de 4 años, “cada mes que se pierde no se recupera. Pero lo bueno es que es mejor estar demorados y encontrar los acuerdos necesarios, y no resolver algo a presión con las personas que conviven allí”.

Indefinido

A la hora de pensar en un nuevo destino para la piscina olímpica, la ministra se limitó a comentar que el gobernador está evaluando la mejor opción posible. Lo más complejo es la excavación, según indicaron.

Para el concejal rosarino Lisandro Cavatorta, con el retiro del cerco se recuperan 4 hectáreas que estaban enjauladas, “y sin talarse un solo árbol. Y con el Isef que seguramente se inaugurará en el comienzo del ciclo lectivo 2023”.

El edil exigió que la Direción de Parques y Paseos comience el retiro de basura y el corte de pasto en el lugar y además se arreglen los postes de alumbrado público.

“Fue una gestión junto a la Asociación Amigos del Parque Independencia, organizaciones ambientalistas y vecinalistas ante el gobierno provincial”, explicó Cavatorta y destacó la muy buena predisposición de Frana y de la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, para escuchar a los vecinos y contemplar esta posiblidad.

“Se continuará trabajando sobre el futuro de la obra y su localización, pero mientras tanto se va a sacar el cerco y no se tocará ningún árbol. Y eso ya es una buena noticia”, sentenció el edil.

“Mientras nos ponemos de acuerdo entre todos sobre el futuro de la obra y cuál es el mejor lugar para realizarla, quitemos el vallado sin talar ninguno de los 20 árboles que hay allí, así ganamos todos”, cerró el concejal.