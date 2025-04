Advierten que Rosario, epicentro del dengue, debe seguir en alerta de cara a la Pascua

La secretaria de Salud santafesina, Andrea Uboldi, trazó un panorama integral sobre la enfermedad en Santa Fe y en particular en Rosario. "Vamos a tener dengue todos los años porque existen ciertas características climatológicas y de la población. El dinamismo, con sus universidades, centros de estudio, servicios, producción hace que la gente se mueva, vaya y venga no sólo al Noreste (Chaco, Formosa, Corrientes) sino a Córdoba y la provincia de Buenos Aires, donde se registran muchos casos. Las personas que viajan reintroducen la infección y muchas veces no es reportado como antecedente de viaje", explicó.

"Por eso es muy importante vigilar que no ingresen nuevos serotipos, pero si se reintroducen infectados y se incorpora un nuevo grupo la población se puede enfermar más", advirtió Uboldi.

Un tema a tener en cuenta son los casos "ocultos" o no informados. Personas que viajaron a Brasil por ejemplo presentan dolor de cabeza, pero no fiebre, o diarrea pero no dolor muscular o articular y pasan inadvertidas en los registros. En general no consultan al médico, se automedican y transitan por la ciudad. Esto impide hacer los bloqueos y por ende el aislamiento del infectado. O se han presentado situaciones de casos donde en vez de estar aislado, el paciente va a la granja o se mueve por la zona. Algo que han detectado los "llamadores" (personal que se comunica telefónicamente con la gente) o en la visita de los equipos de salud.

Sólo un 10 por ciento

"Otro punto es que si se pierde el miedo el virus seguirá circulando. El año pasado a esta altura en la provincia había más de 31 mil casos y si ahora con un 10 por ciento de este total la gente no se preocupa, no consulta y se reincorpora a su vida social llevará el virus en la sangre y es fuente de contagio entre un distrito y el otro cuando se mueve de su casa al trabajo", graficó la secretaria.

Lo cierto es que el panorama hasta el momento resulta alentador. Hay reportados 1.873 casos en Rosario en la semana 13 de la temporada (2.055 en toda Santa Fe) contra 17 mil del año pasado a esta altura. El 2024, había terminado en la totalidad del periodo con 60 mil casos confirmados.

Objetivo Dengue

Un mérito que explica la reducción drástica es el programa Objetivo Dengue: 8 mil millones de pesos destinados a infraestructura sanitaria, repelentes, campañas preventivas y educativas, equipamiento para bloqueos, fumigaciones y el plan de vacunación para grupos priorizados. Un abordaje integral que resulta inédito.

Y surgen diferenciales. Uno es la mortalidad. El año pasado había casos muy graves hospitalizados y también víctimas fatales en la semana 13, mientras este año no hay registros de personas muertas por dengue y menos gente complicada o internada.

Ya se vacunaron más de 110 mil santafesinos, de los cuales el 54 por ciento tiene colocado el esquema completo (dos dosis). Por grupo etario, de 40 a 59 años son los que más se vacunaron, le sigue la franja de 20 a 39 años pero hay poca adhesión en la población de 15 a 19 años. Los equipos sanitarios ven allí el mayor desafío para concientizarlos de que la vacuna es importante.

Punto de inflexión

Para Uboldi la celebración de la Pascua (17 al 20 de abril) marca un punto de inflexión para el dengue. "Hay que pasar la Pascua, hay que estar en alerta y cada uno poner en marcha medidas eficaces como la prolijidad y descacharrado dentro de los domicilios y lugares de trabajo, colocarse repelente para circular como hábito como si fuese el protector solar en el verano y evitar que haya larvas del mosquito. Luego todo dependerá de las condiciones climáticas, la conciencia ciudadana de autoasilarse si están infectados, consultar al médico y quienes iniciaron la pauta vacunal (aplicarse la segunda dosis) que la terminen", enumeró la funcionaria.

El norte, aliviado

Si se recorre la geografía del dengue hay datos contrastantes. Hay seis departamentos de Santa Fe sin casos: Garay, 9 de Julio, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín y Vera. Y otros como Constitución,, Belgrano, Iriondo, Las Colonias y General Obligado tienen entre 1 y 3 casos cada uno. Castellanos, General López y La Capital entre 6 a 8 casos por departamento. Y San Lorenzo, Caseros y San Cristóbal, entre 57 y 36 casos cada uno.

Uboldi explicó que una de las razones de que muchas regiones del centro-norte no registren la presencia del virus o pocos casos es que las poblaciones que allí habitan son estables, con poca movilidad, y en temporadas pasadas contrajeron casi en su mayoría dengue, en general los serotipos 1 y 2. "Tienen una enorme masa poblacional inmunizada y protegida incluso sin vacunación, pero si entra un serotipo 3 es probable que haya un brote. Es difícil por todo ello predecir porque intervienen varios factores. Hay que seguir cuidándose, cada vez falta menos", puntualizó la infectóloga.