Dengue: se duplican los casos y se acelera la curva ascendente

"A diferencia del año pasado, todos los distritos de Rosario tienen casos, situación distinta al año pasado, donde estaba muy sectorizado. También hay muchos menos casos que en igual periodo pero del año pasado. Hace 12 meses se superaban los 2 mil casos y ahora estamos en un 20 por ciento", comparó la secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, en diálogo con La Capital.

denguex3.jpg

Según narró la funcionaria el año pasado en toda la temporada se llegó a los 30 mil casos y "muchos barrios estuvieron al rojo vivo, pero en la actualidad están muy distribuidos en todos los sectores de la ciudad. Y hay menos casos porque se ha actuado previamente con tareas de saneamiento ambiental en el entorno. Eran 1.800 casos a la semana con muchos casos en los distritos noroeste, oeste y luego hacia el final del brote se había detectado un cúmulo importante hacia el norte y en Tablada, al sur. Ahora son menos y más repartidos en todos los distritos".

En cuanto al serotipo Den-3, el caso fue importado por una persona con antecedentes de viaje al exterior, el cual ya fue bloqueado sanitariamente y su evolución fue ampliamente favorable.

>>Leer más: Dengue: la provincia entregó insumos y equipamiento a 120 localidades del sur santafesino

La curva viene en ascenso en las últimas semanas y desde el Ministerio de Salud de la provincia ya se ha determinado a comienzos de mes que Rosario cambie de fase e ingrese al estadio de brote. "Estamos duplicando los casos en líneas generales, semana tras semana y nos encontramos en un momento de la curva claramente ascendente y en forma acelerada. Pero al no ser tantos los casos, se siguen haciendo bloqueos para limitar la expansión en el territorio", detalló Rodríguez.

>>Leer más: Dengue: intensifican la fumigación en espacios verdes después de las lluvias

Como aún no se ingresó en fase de mitigación (estadio cuando se multiplican los casos exponencialmente) se sigue con la entrega de repelentes en base a lo que produce el Laboratorio de Especialidades Médicas (LEM).

Si bien se estableció desde el Ministerio de Salud de la provincia el criterio de contagio por nexo epidemiológico, se siguen haciendo los laboratorios por análisis de PCR a los casos vulnerables como inmunodeprimidos o pacientes que ya hayan contraído la enfermedad con anterioridad.

"De todos modos quien tenga un caso compatible, por más que sea leve es recomendable que haga la consulta, porque si no queda sin registrar, no se notifica y por ende no se puede hacer el bloqueo y no se los aísla", remarcó Rodríguez.

denguex4.jpg

Llamadores

Al igual que el año pasado, la Municipalidad tiene armados desde el comienzo de la temporda los denominados "llamadores". Se trata de equipos que realizan operativos territoriales que funcionan todo el año. Cada uno de los 50 profesionales toma los casos y hace un seguimiento telefónico diario a lo largo de 10 días. Cada uno establece pautas de alarma y verifica el estado de salud general del paciente. "Es una herramienta muy eficiente que permite llegar a cada caso y evitar la mortalidad, más aún en época de brote", ahondó la secretaria de Salud.

En lo comparativo cabe recordar que en la temporada 2023/2024 el pico del brote se adelantó en el tiempo. Pero ahora es cuando el mosquito Aedes Aegypti acelera su tasa de reproducción y hay más en los ambientes.

En cuanto a los casos actuales, dos pacientes requirieron internación en terapia intensiva. "Hay que insistir en advertir las pautas para no agravar el cuadro como no hidratarse, la consulta a un profesional en etapa temprana y tener en cuenta las patologías de base", remarcaron desde el área.

denguex1.jpg

Vacunación

Desde que comenzó la temporada en Rosario ya se vacunaron más de 30 mil pacientes. Muchos de ellos ya se aplicaron la segunda dosis, transcurridos los cuatro meses de la primera inoculación. Primero se diseño una campaña entre adolescentes de 15 a 19 años y pacientes con patologías de riesgo. "Hay disponibilidad de vacunas en los centros de salud y en vacunatorios, todos los que tengan criterio de protección con la vacuna que acudan y se vacunen", pidió Rodríguez.

El dengue atraviesa en Rosario un momento de duplicación de casos semana tras semana, y pocos casos importados. A aquellos que viajaron al exterior y tienen síntomas compatibles se les hace un laboratorio y en caso positivo se efectúa el bloqueo de manzana y zonas vecinas, se fumiga el sector, se analizan posibles febriles en su entorno y se notifica el caso.

Casos de Covid

A cinco años de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) en la Argentina que se extendió durante 37 días en todo el país aún se registran nuevos casos. El reporte epidemiológico del municipio (que corresponde a la semana 10) estableció que existen 30 casos acumulados a lo largo de la temporada.