Josefina Scaglione: de Rosario a El beso de la mujer araña junto a Jennifer López y Diego Luna

Josefina Scaglione: de Rosario a "El beso de la mujer araña" junto a Jennifer López y Diego Luna

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La actriz y cantante rosarina repasa su camino desde El Círculo hasta los premios Tony y su reciente participación en la esperada adaptación del musical con Diego Luna

25 de mayo 2026 · 22:15hs

Rosario, las calles de la infancia y la consagración internacional a los 21 años. La trayectoria de la actriz y cantante rosarina Josefina Scaglione combina la calidez de los orígenes con un recorrido artístico de proyección mundial. En una distendida charla con Guido Záffora para el ciclo "Lo resolví pensando", en La Capital+, la artista recordó sus comienzos en la escuela de comedias musicales de Nora González Pozzi y analizó cómo aquella libertad de la niñez moldeó su identidad creativa.

"Valoro y añoro todo el tiempo que tuve en la calle, con amigas, con amigos, yendo al teatro, yendo al club", rememoró Scaglione, para quien esa etapa rosarina, transcurrida muy cerca del emblemático Teatro El Círculo, fue "muy constitutiva" en su posterior desarrollo como actriz.

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El vertiginoso debut en Broadway y la nominación a los premios Tony

A los 18 años, Scaglione se mudó a Buenos Aires persiguiendo el sueño de formarse en el canto lírico, pero el destino le tenía deparada una escala mucho más ruidosa: Calle Corrientes, donde debutó en el musical "Hairspray", protagonizado por el recordado Enrique Pinti, a quien describe como "un padrino del corazón, Enrique, y, qué sé yo, fundamentalmente había algo de su simpleza". Sin embargo, el gran salto ocurrió a los 21 años, cuando fue seleccionada para encarnar a María en una histórica reposición de "West Side Story" en el Palace Theatre de Broadway.

Este rol no solo le valió realizar más de 700 funciones en Nueva York, sino también una nominación a los prestigiosos premios Tony como mejor actriz principal en un musical. Al recordar aquella vertiginosa experiencia, la actriz confiesa con ternura que transitó el proceso con una dosis de inocencia: "No estaba del todo enterada de todo lo que estaba pasando (...) ese día en el Radio City Music Hall tenía a Elton John, a Liza Minnelli, y yo estaba como: Hola, ¿qué tal?".

Tras cuatro años radicada en Estados Unidos, período en el que también incursionó en el cine independiente participando en un filme junto al actor Brendan Fraser, la actriz tomó la firme decisión de regresar al país. Lejos de añorar la marquesina neoyorquina, Scaglione priorizó su deseo de seguir explorando nuevas facetas interpretativas en su tierra natal.

"Después de Broadway puedo hacer lo que se me canta, esa es la realidad", sentenció la artista, dejando en claro que su motor principal nunca fue el éxito comercial ni el cartel rimbombante de los diarios, sino el aprendizaje, el proceso y el desafío constante de meterse en el barro de los personajes.

Maternidad, autogestión y el regreso a las salas teatrales de Buenos Aires

El regreso al circuito local consolidó a Scaglione como una de las figuras más versátiles de la escena nacional, participando en televisión en ciclos de gran audiencia como "Tu cara me suena" y expandiendo su faceta de cantautora con el lanzamiento de canciones de autoría propia en plataformas digitales. Recientemente, su carrera sumó un nuevo hito cinematográfico con su participación en la esperada adaptación cinematográfica del musical "El beso de la mujer araña", dirigida por Bill Condon.

Allí filmó escenas en Uruguay junto a Diego Luna y grabó una canción junto a Jennifer López, una experiencia internacional que la llevó a pisar la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance a los 37 años. Para la actriz, este logro representó una hermosa cosecha en lo profesional y en lo personal, al poder compartir el estreno en Nueva York con los amigos entrañables que construyó durante sus años en el exterior.

En el plano íntimo, la actriz asegura que la maternidad de su hijo Imanol transformó por completo su orden de prioridades. "A mí la maternidad me dio un aplomo y una determinación aún más afilada respecto de un montón de cosas", explicó. Actualmente, Scaglione equilibra la crianza con las exigencias del escenario, protagonizando cada domingo a las 18 y los lunes a las 20 el aclamado musical "No me quieras tanto" en el Teatro Picadero de Buenos Aires, bajo la dirección de Betty Gambarthes y junto a Santi Otero Ramos, demostrando que su pasión y compromiso por el arte dramático continúan intactos.

Josefina Scaglione Jennifer López Diego Luna Broadway teatro musical

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