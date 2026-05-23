Hermanos Capogrosso: el desafío de ser locales en los Juegos Suramericanos Rosario 2026
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Hermanos Capogrosso: el desafío de ser locales en los Juegos Suramericanos Rosario 2026

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Los deportistas rosarinos que integran el top 25 mundial analizan su preparación para la cita continental en su ciudad y el camino que los llevó desde las playas locales hasta la élite internacional del vóley de playa.

23 de mayo 2026 · 19:02hs

En una nueva entrega del ciclo "Un día con", conducido por Mariano Marizza para el canal de YouTube de La Capital +, los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso compartieron detalles sobre su presente deportivo. Los atletas rosarinos, que hoy se consolidan como referentes del vóley de playa argentino, iniciaron su camino en las arenas locales de la ciudad y lograron escalar hasta los escenarios más competitivos del circuito internacional. Actualmente, la dupla se encuentra en el top 25 mundial, un logro que los posiciona como grandes candidatos para los Juegos Suramericanos Rosario 2026.

La preparación para la competencia continental, que tendrá a Rosario como sede principal, es el gran motor de los hermanos en esta etapa de sus carreras. "Somos Nicolás y Tomás Capogrosso, y llevamos nuestro espíritu argentino a las canchas de vóley de playa de todo el mundo", explican los deportistas al definir su identidad. Su trayectoria no es solo una suma de resultados técnicos, sino una muestra de que el trabajo constante en las playas de la provincia puede proyectar a atletas hacia los Juegos Olímpicos y mundiales de la especialidad.

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El camino hacia la élite

Desde sus inicios en los clubes de la ciudad, los Capogrosso supieron combinar la técnica necesaria para el alto rendimiento con una voluntad de hierro. Su participación en el Beach Pro Tour y en diversos campeonatos mundiales les permitió foguearse con las potencias de la disciplina. Para ellos, ser hermanos es una ventaja competitiva, ya que la confianza y el conocimiento mutuo son pilares fundamentales en cada punto disputado.

"Nuestra historia demuestra que el talento, la práctica y nuestro vínculo como hermanos pueden convertir a chicos locales en atletas de clase mundial", sostienen con el orgullo de quienes nunca olvidaron sus raíces. Ese encanto argentino que mencionan no es otra cosa que la garra y la calidez que intentan transmitir en cada torneo internacional donde les toca representar al país.

El horizonte de Rosario 2026

La realización de los Juegos Suramericanos en Rosario representa una oportunidad única para la dupla. Competir en casa, con el apoyo del público local y en las mismas arenas que los vieron dar sus primeros pasos, es un incentivo que trasciende lo deportivo. La gestión de la provincia y el gobierno municipal ya trabajan en la infraestructura para recibir a las delegaciones, mientras los Capogrosso ajustan sus entrenamientos para llegar en su pico de rendimiento.

El vóley de playa será, sin dudas, una de las disciplinas que más atención atraerá durante la cita de 2026. La experiencia olímpica previa de los hermanos les otorga un rol de líderes dentro de la selección nacional, donde además de buscar el podio, asumen el compromiso de difundir el deporte entre las nuevas generaciones de rosarinos.

La clave del éxito para Nicolás y Tomás reside en la mezcla de una técnica depurada y una fortaleza mental que se retroalimenta. Al ser consultados sobre qué los diferencia de otros equipos, destacan que su historia es la prueba de que el desarrollo deportivo local en Argentina tiene el potencial de alcanzar estándares globales.

La mirada de los Capogrosso ya está puesta en el futuro inmediato del circuito mundial, pero con el corazón siempre cerca del Paraná. Para los hermanos, cada viaje y cada podio es un paso más hacia el gran objetivo de coronarse frente a su gente en los próximos Juegos Suramericanos, reafirmando que el talento nacido en las playas de Rosario no tiene techo en el mapa del deporte internacional.

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