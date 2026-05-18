Alan Lez: Mi papá fallece el día de mi cumpleaños y lo tomé como un agradecimiento de su parte

Alan Lez: "Mi papá fallece el día de mi cumpleaños y lo tomé como un agradecimiento de su parte"

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El cantante habló con Guido Záffora en "Lo Resolví Pensando" sobre el bullying que sufrió, la muerte de su padre, su sexualidad y el camino como artista independiente

18 de mayo 2026 · 19:05hs

El cantante Alan Lez, conocido por su participación en "La Voz Argentina", recordó en el programa "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora, que sufrió "muchísimo bullying en el colegio, pero más por cantar o por mostrarme" que por lo que elegía en ese momento. Respecto al descubrimiento de su sexualidad, el artista explicó: "Empecé a descubrirme un poco más con esto, con 'che pará, me parece que me gustan los chicos', pero siempre como desde esa libertad".

Lez afirmó tomar este proceso "con mucho respeto porque sé que mi forma de encontrarme fue muy por ahí diferente también a la de mis amigos que por ahí tienen estas historias un poco más fuertes". Si bien no sufrió agresiones físicas, confesó sentir temor: "Uno la pasa mal cuando, qué sé yo, estás caminando por la calle y te agarrás de la mano con alguien y tenés ese miedo de 'che, me van a decir algo'".

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La experiencia en "La Voz Argentina" fue una "plataforma muy importante" para Alan Lez y otros artistas independientes. El cantante expresó su agradecimiento por la exposición que le brindó el programa, destacando la emoción de la primera audición. Otro momento significativo fue abrir el show de Lali Espósito, que describió como "medio surrealista".

En ese instante, Lez estaba "bastante presente y estaba como pensando en toda la gente que se había tomado el 166 que bajó ahí en Juanpejús, toda la gente que se tomó un avión de alguna provincia y vino". Reconoció que fue un "desafío entretener a la gente que nunca jamás me vio en su vida", pero es algo que viene haciendo hace años.

La partida de su padre y el apoyo incondicional

Durante la charla, Alan Lez compartió un momento personal muy profundo: el fallecimiento de su padre. "Fallece el día de mi cumpleaños, justo. El 25 de marzo fallece", precisó el artista, lo que para él tiene un "significado especial". Contó que su padre venía "bastante débil" tras un cáncer de colon y dos ACV previos. Relató la última tarde que lo visitó en su cumpleaños: "El mayor regalo que me podés hacer hablándole no es que descanses, descanses en paz porque estás sufriendo".

Dos horas después, su padre partió. Lez interpretó este hecho como un "agradecimiento de su parte", como si hubiera esperado su visita para "descansar". Subrayó el apoyo de sus padres, especialmente el de su padre, quien siendo albañil le decía: "Yo no quiero que estés por ahí haciendo cemento, yo quiero que puedas estar haciendo algo".

En su camino como artista independiente, Alan Lez reconoció que se vive "abrazando la incertidumbre en esta cosa de no saber si vas a vender tickets". Describió el arduo trabajo de un músico emergente: "Grabarte tus canciones, hacerte el flyer, publicarlo, decirle a tus amigos que te vengan a ver".

Lez se encuentra "encontrándose en el pop, en el rock", buscando su sonido y trayendo "la propuesta esta del 'che, el artista puede ser también un artista masculino pop que baile, que traiga esta propuesta un poco más performática'". Admirador de figuras como Freddie Mercury y Miranda!, el cantante sostiene que el pop, más allá de la diversión, "también tiene un mensaje, también tiene algo para decir".

Amor, exposición y el primer show con banda grande

Actualmente, Alan Lez se encuentra "enamorado" y está construyendo una relación basada en la individualidad y el respeto mutuo, tras haber "sufrido mucho en el amor". La popularidad y la exposición le abrieron "la posibilidad de conocer gente nueva" y, sobre todo, le trajo una gran "responsabilidad".

Para Lez, estar expuesto y tener un micrófono implica "ser responsable con lo que uno dice, hace", y en su rol como músico, "llevarles un buen momento a la gente y sobre todo hacerlos pasar una linda noche, un lindo momento". Finalizó anunciando su primer show con banda grande el 25 de julio en Niceto y su gira por La Plata, Rosario y Córdoba.

Alan Lez La voz argentina Guido Záffora Lo resolví pensando música

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