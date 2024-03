Kicillof le dijo a Milei que "deje de extorsionar a los gobernadores"

“Lo que sí queremos garantizar es que jamás buscaremos salvarnos solos, no vamos a ser cómplices del afán desintegrador del presidente”, manifestó el gobernador descartando la posibilidad de firmar el Pacto de Mayo al que convocó Milei en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso.

“El gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas", expresó Kicillof, ante los cerrados aplausos de diputados, senadores, intendentes, funcionarios e invitados especiales, entre ellas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes les agradeció personalmente su presencia.

Y agregó que “hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el gobierno nacional”.

"En caso contrario, como ocurre hoy, el gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, señaló.

Al enumerar una serie de obras de su propia administración, recalcó que “todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado” sino “el Estado bonaerense, eso que el presidente llama organización criminal”.

“Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. Y por si fuera poco, festejar orgullosos el ajuste sabiendo el daño que produce”, protestó el gobernador.

Para Kicillof, “el pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”.

"Es exactamente todo lo contrario a lo que hicieron Néstor y Cristina (Kirchner) con auténtica rebeldía y amor por la patria”, remató Kicillof.

“Hicimos inversiones educativas en edificios y materiales, pero también alcanzamos el acuerdo con todos los trabajadores del Estado, con aumentos salariales en enero y febrero del 25% y 20% para hacer frente a la aceleración de la inflación que produjo la política de Milei”.

“Como resultado de ésto, por quinto año consecutivo, las clases comenzaron en la fecha que marca el calendario”, destacó el gobernador.

“Llevamos años sin paros docentes provinciales generalizados, garantizando los días de clase. Este resultado no es producto de vínculos personales entre dirigentes, sino de la enorme inversión que ha hecho la provincia y del respeto a los trabajadores. Falta mucho por hacer, por supuesto, pero la defensa y la mejora de la educación pública son una prioridad inclaudicable de nuestro gobierno”, agregó.

El gobernador continuó con su tono crítico a la política económica del gobierno nacional, cuando señaló que “siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas: luz al final del túnel, segundo semestre, sinceramiento, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple: más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que tienen menos”.

En otro tramo de su discurso, Kicillof puntualizó que “los problemas no se solucionan con motosierra” y agregó: “El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”.

“La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero; la democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia: ¡Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo!, ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, señaló en un fragmento de su discurso el gobernador Kicillof,ante la mirada atenta de Estela de Carlotto y Taty Almeida, entre otras madres y abuelas.

En uno de los palcos de la Legislatura bonaerense, se exhibió un mensaje en contra de la decisión del gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, que llevó adelante el cierre de la Agencia Estatal de Noticias Télam, luego de 78 años de existencia.